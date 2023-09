El Tomba no ligo en el Malvinas

El que más veces intento. Sigue invicto en el estadio provincial. Así es para describir como se desarrollo el encuentro en la tarde de este domingo en el Malvinas Argentinas, Godoy Cruz fue muy superior a un opaco Belgrano que se llevó demasiado premio a Córdoba y gracias a la figura de Nahuel Losada, el arquero del elenco cordobés sacó todo bajo los tres palos. Luego del empate agridulce en Florencio Varela ante Defensa y Justicia tras quedarse con un punto en los últimos minutos después de ir ganando 2-0 en los últimos instantes se lo empataron.

Con la vuelta del chileno, Thomas Galdames en lugar de Manuel Guillen, Daniel Oldrá volvió a las raíces y metió en cancha su once ideal en búsqueda de continuar por la buena senda jugando en su casa. Fue un cotejo, donde el club de calle Balcarce se plantó en campo rival presionando alto, en uno de los primeros avisos llegó de los pies de Galdames, el ex Unión Española de su país buscó un centro buscapié para encontrar una pierna en el camino y provocó la volada formidable de Losada.

Segundos más tarde, Hernán López Muñoz recibió en la soledad del aérea y el “25” del elenco dirigido por Guillermo Farré se volvió a lucir en ese mano a mano con el “10” del equipo conducido por Oldrá y compañía. Pero…cuando parecía que el gol estaba al caer y en el mejor momento del Bodeguero, se originaron unos disturbios en la popular sur entre la policía que lanzó gas lacrimógeno y algunos hinchas que según trascendió no tenían entradas.

Leandro Rey Hilfer detuvo el espectáculo alrededor de ocho minutos, el árbitro estaba esperando garantía para continuar las acciones, mientras que Diego Rodríguez, Pier Barrios y López Muñoz pedían calma a los simpatizantes. Finalmente, el espectáculo continuó, aunque estuvo cerca de ser suspendido debido a estos incidentes en las inmediaciones del estadio.

Tras esta acción, bajo el nivel del compromiso, donde el Expreso bajo el pie del acelerador y en la vereda de enfrente, Losada lo seguía manteniendo con vida. Por otra parte, en el segundo tiempo, Farré se lo notó fastidioso y movió rápidamente en el banco adentro, Esteban Rolón y Mariano Miño con el doble “cinco” en la mitad de cancha desarmando el número telefónico 4-1-4-1.

El Pirata se ubico más adelante en un verde césped que no estaba en buenas condiciones y así todo, el Tomba se mantuvo ordenado en la última línea nunca le pudieron hacer daño al Ruso Rodríguez, Lucas Passerini estaba bien marcado por el binomio Federico Rasmussen-Pier Barrios. Sin embargo, en una ocasión clara en ese último capítulo, López Muñoz encabezó un contragolpe y entre varias piernas cordobesas asistió a Tomás Conechny, el ex Portland Timbers, entre otros provocó otra brillante intervención del ex arquero de All Boys. Era la apertura del marcador.

DEBUT CON EMPATE. Godoy Cruz presentó su tercera casaca y tuvo un estreno con una igualdad. Foto: Web

Faltando diez minutos para el final, el entrenador del dueño de casa desarmó el doble volante de contención para meter a Agustín Valverde, un hombre con vocación ofensiva y ubicando a Nicolás Fernández de mediocampista. Y así, todo no cambió demasiada la tónica en el encuentro, en la última pelota de la tarde noche en el Malvinas, Conechny enganchó para el medio y el “17” le dio efecto a ese balón para estrellar el travesaño de los tres caños de Losada. Palo y afuera lo que hubiera significativo un triunfo agónico en esos últimos segundos.

Rey Hilfer bajo la persiana, nada para reprocharle a este Godoy Cruz que viene mostrando un interesante nivel en esta Copa de la Liga llegó a los seis puntos en el campeonato y continúa en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Sudamericana 2024. Ahora, el Tomba desde las 18:30 de este jueves se enfrentará a Unión en el 15 de Abril de Santa Fe con la misión de romper la sequía negativa que se le está negando afuera de Mendoza.

Síntesis

Godoy Cruz (0): Diego Rodríguez ©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Belgrano (0): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Eric Godoy, Matías Ibacache; Santiago Longo©; Lautaro Pastrán, Ulises Sánchez, Matías Marín, Facundo Lencioni y Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré

Goles : no hubo

Cambios : en el segundo tiempo : 0’ Esteban Rolón y Mariano Miño por Matías Marín y Facundo Lencioni (B); 29’ Franco Jara y Matías Palavecino por Lucas Passerini y Lautaro Pastran (B); 34’ Agustín Valverde por Bruno Leyes (GC) y 45’ Pablo Chavarría por Ulises Sánchez (B)

Amonestados : en el primer tiempo : 46’ Eric Godoy (B); en el segundo tiempo : 17’ Salomón Rodríguez (GC); 24’ Lucas Passerini (B) y 35’ Thomas Galdames (GC)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Leandro Rey Hilfer