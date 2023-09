El Tanque calienta motores, ¿viaja a Santa Fe?

Luego del empate del domingo contra Belgrano en el Malvinas Argentinas, donde Godoy Cruz tuvo las mejores chances, pero se topo con Nahuel Losada, el arquero del elenco cordobés tuvo su tarde soñada y fue la figura de la cancha. Ahora, los cañones del equipo conducido por Daniel Oldrá ya está apuntando al compromiso de este jueves, cuando desde las 18:30 visite al siempre difícil Unión en búsqueda de recuperar la memoria en condición de visitante y su último éxito fuera de Mendoza fue en abril, en aquella noche derrotó (0-2) a Central Córdoba.

#GodoyCruz



El ex #Belgrano Daniel Barrea ni bien llegó sufrió un pequeño desgarro por eso no estuvo concentrando, mientras que Luciano Pascual por un golpe en la rodilla tambien estuvo marginado, los dos están OK, el ex #AlmiranteBrown nuevamente podría sumar minutos en reserva. pic.twitter.com/RYVc1iDu71 — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) September 18, 2023

Uno de los nombres que más despierta ilusión en el pueblo Bodeguero es Daniel Barrea, el ex atacante del Pirata que fue uno de los refuerzos a mitad de este año y desde que se sumó al resto del plantel dirigido por el Gato Oldrá no pudo ser citado para ningún cotejo en esta Copa de la Liga. ¿Qué paso? el jugador de 22 años sufrió un pequeño desgarro y fue la principal causa de su no convocatoria, en el espectáculo frente su ex institución estuvo en uno de los palcos del estadio provincial y tras el encuentro se acercó a saludar a su ex compañeros, donde se lo puedo observar charlando un rato con Luis Fabian Artime (presidente del Celeste).

Ante este escenario, el “Tanque” que ocupara el dorsal 36 en esta temporada fue uno de los modelos en la presentación de la tercera camiseta del Expreso. Según diferentes fuentes aseguran que ya recibió el alta medica y está a disposición del cuerpo técnico que tiene la última palabra si viaja o no a suelo santafesino. ¿Se acerca el primer llamado para el cordobés?