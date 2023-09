El Tomba no puede salir de su meseta

Los primeros minutos en el 15 de Abril en la calurosa Santa Fe arrancó con el dominio y la iniciativa de Unión presionando alto, Godoy Cruz en ese plan inicial esperando en su campo para salir rápido de contragolpe, en esos primeros instantes estuvo detenido por diferentes infracciones. Durante esos 20’ iniciales, no había demasiado peligro frente los arcos, el equipo conducido por Daniel Oldrá en reiteras oportunidades cambiaba de banda a Tadeo Allende, el ex Instituto rotaba de posición junto a Tomás Conechny y suelto quedaba Hernán López Muñoz, en la idea del conjunto dirigido por Cristian González buscaba lastimar por el carril izquierdo a la espalda de Thomas Galdames.

Cuando no se registraba ninguna chance, Allende sacudió de media distancia en una jugada polémica por un presunto fuera de lugar del cordobés y el “11” estrelló el palo derecho de los tres caños defendido por Sebastián Moyano. Fue un primer aviso, en caso de que hubiera sido gol seguramente hubiera entrado en acción el VAR para determinar si el atacante del Expreso estaba o no en offside. Flojo primer capítulo, no hubo demasiado para destacar fue trabado por varias faltas dejando como saldo que Yael Falcón Pérez sacó cuatro amarillas (dos por lados) sobre el cierre se activó el Bodeguero y fue el que más intentó.

Por otra parte, de cara al segundo tiempo, comenzó mejor el elenco santafesino cambiando su dispositivo táctico desarmando el número telefónico 5-3-2 pasando al 4-2-3-1 con Kevin Zenon de enganche y en la vereda de enfrente seguía con el conocido 4-2-3-1. Luego de estar caminando por la cornisa en varias ocasiones, Cristian Nuñez adentro en lugar de Nicolás Fernández, el volante uruguayo sintió el desgate y estuvo al borde de ser expulsado. Fue final en el 15 de Abril, en el complemento, la temperatura y el cansancio lógico por la seguidilla de compromisos jugaron un rol fundamental, Godoy Cruz volvió a sumar su cuatro empate en fila (Lanús, Defensa y Belgrano) y continua en puestos de clasificación directa a la Copa Sudamericana 2024. Ahora, el club de calle Balcarce recibe el lunes próximo a Racing desde las 18:30 en el Malvinas Argentinas, un choque clave frente un rival directo por un lugar en los certámenes internacional del próximo año.

Síntesis

Unión (0): Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán ©, Kevin Zenon; Joaquín Mosqueira, Tiago Banega, Mauro Luna Diale; Jerónimo Domina y Gonzalo Morales. DT : Cristian González

Godoy Cruz (0): Diego Rodríguez ©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Goles : no hubo



Cambios : en el segundo tiempo : 15’ Patricio Tanda y Nicolás Orsini por Tiago Banega y Jerónimo Domina (U); 17’ Manuel Guillen y Daniel Barrea por Salomón Rodríguez y Thomas Galdames (GC); 30’ Cristian Núñez por Nicolás Fernández (GC); 31’ Lisandro Morales por Federico Vera (U) y 39’ Enzo Gaggi y Luciano Cingolani por Hernán López Muñoz y Tadeo Allende (GC)



Amonestados : en el primer tiempo : 5’ Claudio Corvalán (U); 16’ Mauro Luna Diale (U); 20’ Nicolás Fernández (GC); 32’ Tadeo Allende (GC); en el segundo tiempo : 8’ Nicolás Paz (U); 24’ Manuel Guillen (GC); 25’ Franco Calderón (U) y 35’ Cristian Núñez (GC);

Expulsados : no hubo

Árbitro : Yael Falcón Pérez