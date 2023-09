Lionel Messi: "Pienso en la Copa América y es mi objetivo llegar"

En una charla relajada y diferente a lo que estamos acostumbrados, Lionel Messi habló con Migue Granados en una entrevista para el canal de streaming "Olga". Más de 200 mil personas se conectaron a la transmisión por Youtube en la que el capitán de la Selección habló sobre diversos temas involucrados a su presente, su pasado y sus aspiraciones y deseos a futuro. A continuación algunas de sus frases más destacadas que dejó la entretenida charla desde Miami.

Consultado sobre un día normal en su vida el astro argentino dijo, "Nos levantamos a las 7 con los nenes, los llevamos a la escuela. Todas las noches me pongo yo el despertador con el celu. Desayunamos, los llevamos al cole y ahí me voy al entrenamiento. Entrenamos temprano por el calor", contó Leo. Luego, agregó que les hace tostadas y chocolatada a sus tres hijos. Una vez finalizado el entrenamiento llega a su casa a las 13:00. "Comemos, con Antonela o solo, y vamos a dormir la siesta, vemos algo en la tele, series, películas. A las 15 vamos a buscar a los nenes al cole y después al entrenamiento de ellos, que empezaron en el club".

Su paso por el PSG: "Y... se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Siempre digo que, si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, y si tenía que ser así...". "Pero bueno, es entendible. Estaba en el lugar al que le ganamos la final y culpa nuestra no habían sido campeones del mundo. Fui el único jugador de Argentina que no tuvo reconocimiento en su club".

Migue le pregunto a Leo sobre por qué tiene la pierna izquierda tatuada toda de negro y su respuesta fue "Porque no me gustaba lo que tenía. Me lo había hecho en un momento en el que me lo hice por hacer en realidad, me quería tatuar algo. Y después la transformé un poco, me fui haciendo todo relacionado con el fútbol. Es más, me tendría que dar otra pasada, pero a esta altura no tengo ganas".

En cuanto a su paternidad y si es un buen padre: "Que sé yo, creo que sí, creo que estoy, que intento inculcar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito, seguir la línea que me dieron a mí. Yo soy como soy por lo que aprendí de chico, por el club donde crecí". Además describió un poco a sus hijos diciendo "A Thiago le cuesta más hablar, con Anto tiene mucha más confianza para contarle las cosas. Ella es muy buena madre, la admiro, pasa las 24 horas con ellos. Después a Mateo lo tenés que parar, te cuenta todo. Ciro es más reservado también, cuenta pero no de él, habla de los demás". Continuando con el tema de sus hijos confesó "Me gustaría tener otro bebé, pero no estamos en la búsqueda. Me gustaría la nena".

"No sé si llego al próximo Mundial. No lo pienso todavía porque está lejos. Sí que pienso en la Copa América y es mi objetivo llegar, que justamente se juega acá en Estados Unidos" el año que viene. "Después se verá, depende de cómo me encuentre. Pasaron los años, hay que ver cómo me voy sintiendo. Iré viendo. Faltan tres años todavía" manifestó el mejor futbolista del mundo. También se refirió a su retiro del fútbol y su posible vuelta a la Lepra. "La verdad que no sé. Me gusta todo lo que sea relacionado con fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar. Me gusta lo de director deportivo también. Pero bueno, no sé para dónde voy a arrancar". "Siempre estuvo la idea, y más después de ser campeón del mundo, de disfrutar del fútbol argentino, de jugar en Newell's que yo de chiquito iba a la cancha ahí, era mi sueño".

¿Dónde tiene la medalla de campeón del mundo? "La tengo en Barcelona. Bien guardada. Mi museo y las cosas que conseguí están en Barcelona. Botines, pelotas, trofeos, medallas".