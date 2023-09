Daniel Oldrá: "Se hizo un partido muy duro, muy parejo y lo importante es que no se perdió"

Godoy Cruz sigue invicto en esta Copa de la Liga luego de igualar con Unión 0-0 en el estadio 15 de abril. Aunque mereció más, el Expreso se quedó con un valioso punto que lo aproxima a la zona de clasificación a la Copa Libertadores. Al término del encuentro, Daniel Oldrá en conferencia de prensa compartió sus ideas acerca de diferentes temas.

Consultado acerca de cuánto vale sumar un punto de visitante Oldrá dijo: "el punto vale, no es fácil esta cancha y sabemos todo lo que se está jugando Unión (se encuentra cerca de la zona de descenso). Tiene un buen equipo, súper intenso y un gran entrenador. Sé que están peleando otras cosas y la intención nuestra era venir a ganar, se hizo un partido muy duro, muy parejo y lo importante es que no se perdió." Además el DT agregó, "Tenemos algunas cosas que mejorar, lo que planificamos en algunos momentos salió y en otros no, pero lo que se vió fue un partido muy intenso".

Respecto a la salida de Hernán López Muñoz el "Gato" aseguró, "Le pegaron tres patadas, salió porque tenía dos paraliticas importantes y me pidió el cambio él".

"Sabemos que el Kily es un entrenador al que le gustan los equipos intensos en todos los sectores de la cancha. Por momentos, en los primeros minutos no nos encontrábamos, ellos nos agarraron la pelota y no la pudimos manejar, después de los 15 o 20 minutos empezamos a entrar en partido y creamos mejores situaciones. En el segundo tiempo ya con el cansancio, nosotros tuvimos muy pocas y ellos creo que también, por lo que creo que el segundo tiempo se hizo mucho más parejo" afrimó Oldrá.

En relación al buen momento del Tomba y su clasificación a la Copa sudamericana el técnico manifestó ,"No nos conformamos con nada, tratamos de ir domingo a domingo, sabemos que esta parte del torneo es diferente, estamos con un pie en la Sudamericana pero vamos partido tras partido. La ilusión del grupo, del plantel, de los chicos que son jóvenes, por supuesto que tienen las ganas y necesidad de pelear por todo, pero tenemos que ir tranquilos, paso a paso. Los partidos son todos muy parejos, ahora el que viene es con Racing y después con Estudiantes, hay que seguir de la misma manera y demostrando cada día que intentamos jugar en todos lados igual y que a partir de ahí vamos a tener nuestra recompensa."

Por último contestó si había un secreto en este qequipo de Godoy Cruz ya que los jugadores no tienen mucha experiencia ni gran trayectoria. "No hay ningún secreto, el secreto son los pibes, que hoy entregaron, corrieron y todos los partidos los juegan de la misma forma. Le hemos encontrado un funcionamineto y tres o cuatro jugadores tienen un talento importante y con la confianza que vienen teniendo hoy están demostrando que están a la altura de cualquier equipo. Epero que sigamos así, que no nos confundamos y que cada día podamos seguir creciendo como equipo, que eso nos va a dar la posibilidad de pelear algo importante como el campeonato o las copas" cerró el "Gato".