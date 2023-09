Ruso Rodríguez: "Nos vamos con un sabor amargo porque queríamos ganar"

Invicto pero no conforme. Este jueves Godoy Cruz visitó a Unión en el Estadio 15 de abril. Con la ilusión de volver a sumar de a tres, el conjunto de Daniel Oldrá afrontaba el duelo con sus mejores hombres y un XI inicial que parece salir de memoria. Sin embargo, el tatengue no le facilitaría las cosas. En un encuentro muy disputado, el tomba y los santafesinos igualaron sin goles. De esta manera, la bodega registra cuatro empates consecutivos tras su debut con victoria ante Central Córdoba: un agónico 2-2 vs Lanús, un inocente 2-2 vs Defensa y Justicia, un 0-0 con Belgrano en el que la pelota no quiso entrar y el último empate en Santa Fe. Si bien el expreso continúa invicto en la Copa de la Liga, está dejando pasar la oportunidad de sumar para la tabla anual. Hoy en día sigue en puestos de Copa Sudamericana, pero tranquilamente podría estar peleando un cupo para la Libertadores 2024.

Uno de los puntos altos del conjunto de calle Balcarce fue su capitán Diego Rodríguez, quien en diálogo con TNT Sports comenzó declarando: "El partido pasado no ligamos. Este sabíamos que iba a ser durísimo, muy intenso. Ellos proponen eso". En el cotejo anterior, Nahuel Losada, arquero del pirata, fue la gran figura atajando 9 pelotas clave para conservar el empate final.

"Nos vamos con bronca porque queríamos ganar. Nos está faltando un poco para conseguir los tres puntos", agregó el Ruso. Si bien conserva un invicto de 6 partidos, el tomba necesita de un triunfo que le devuelva la confianza. A pesar de los grandes rendimientos principalmente de López Muñóz y Conechny, sumado a la jerarquía de Allende y Rodríguez, Godoy Cruz es un equipo al que le cuesta concretar las oportunidades en el último tiempo.

Respecto a la atajada a Gonzalo Morales en el complemento, esto decía Rodríguez: "Fue una pelota que tomó un efecto raro porque rebotó en un jugador, después me levanté y ya lo tenía encima cuando tapé. Son esas pelotas que te quedan ahí y bueno, respirás".

EL RUSO LE SACÓ EL GOL AL TORO 🧤🧤



A Diego Rodríguez se le escapó la pelota tras un remate de Luna Diale y luego se repuso con una gran atajada ante la definición de Gonzalo Morales#LPFxTNTSports pic.twitter.com/6ktGYBQEOk — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2023

Ahora, el expreso deberá esperar hasta el lunes para disputar su siguiente encuentro, cuando reciba a Racing en el Malvinas Argentinas desde las 18:30.