Y un día debutó Barrea en el Expreso

No hay sino tres. Este es un popular dicho, ahora Godoy Cruz sumó su cuarta igualdad de forma consecutiva, aunque sigue en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Sudamericana dejo pasar otra chance de acercarse más a ubicaciones de Copa Libertadores 2024 y empató sin goles frente al duro Unión en el siempre difícil 15 de Abril de Santa Fe. En este caso fue una cara totalmente diferente del equipo conducido por Daniel Oldrá a comparación de lo que se vio en el encuentro contra Belgrano en el Malvinas Argentinas, ayer en ningún momento pudo exigir a Sebastián Moyano, solamente una de las más destacadas fue un remate de Tadeo Allende que se estrelló en el palo derecho.

Sin embargo, en la previa a este cotejo cuando se conoció la nómina de concentrados aparecía la vuelta de Gianluca Ferrari (tras su lesión ligamentaria) y la primera citación de Daniel Barrea, uno de los refuerzos del club de calle Balcarce para este semestre. Después de no estar presente en los primeros espectáculos de este torneo, debido a que el ex atacante del Pirata a penas llegó sufrió una dolencia, este fue el principal motivo por el cual no venía siendo citado, finalmente en la calurosa tarde en suelo santafesino tuvo su estreno.

En la primera ventana de cambio, a los 17’ del complemento, el jugador de 22 años reemplazó a Salomón Rodríguez, el uruguayo viene con la mirada torcida y al salir se lo notó algo fastidioso en el banco de suplentes. Con el conocido dibujo táctico 4-2-3-1, el Tanque como se lo apoda se ubicó de referencia en el aérea, en reiteras oportunidades y lo hizo de aceptable manera pivotear o tocar atrás para un remate de media distancia de Tomás Conechny o Hernán López Muñoz.

Por otra parte, en los últimos instantes, el nacido en Córdoba que arribó a préstamo hasta diciembre de 2024 y con una opción de compra por el 50% de su ficha, tuvo el triunfo en el tiro de final se desprendió de la marca de los duros defensores del Tatengue y remató fuerte al medio, donde se encontraba parado Moyano. Si, hubiera sido el héroe en ese último balón de la tarde-noche en el arranque de la primavera.