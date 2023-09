Rosario Central no pudo de visitante

Rosario Central perdió por 2-1 ante Gimnasia de La Plata con el doblete de Cristian Tarragona, luego del gol inicial de Ariel Cervera en un muy colmado estadio Juan Carmelo Zerillo, por la sexta fecha de la Copa de la Liga.

Con este gran triunfo, Gimnasia respira en la tabla anual. Ahora suma 36 puntos y dejo atras, a la espera de sus respectivos partidos, a Central Cordoba, Huracan y Colon. Habia ganado en el debut de Leonardo Madelon frente a Velez por el mismo resultado dos jornadas atras, tambien como local pero todavia tiene mucho por corregir: es el equipo mas goleado del campeonato con 11 tantos recibidos. El domingo que viene visitará el estadio UNO para disputar el clasico contra Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Rosario Central aun no puede levantar cabeza en este certamen. Solamente tiene al condenado al descenso Arsenal por debajo de la Zona A y fue superado por su rival de hoy. Con esta dura derrota, quedo afuera de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y acumula 12 presentaciones sin victorias fuera del estadio Gigante de Arroyito. Contra Newell's, vuelve a casa el sabado a partir de las 16:30hs.

No solo en el resultado, si no tambien desde el juego se impuso el Lobo, empujado por sus hinchas asumió desde un primer momento el protagonismo y fue bastante superior durante gran parte del encuentro. Sin embargo, el que se puso en ventaja fue el Canalla. El gol de Cervera, de contraataque a los 21'minutos del primer tiempo, fue un premio a la efectividad mas que a ninguna otra cosa. Hasta ese momento, Central no se habia podido acercar al arco defendido por Tomas Durso. Los dirigidos por Madelon perdieron claridad y entraron en el terreno de la lucha hasta que sobre el final del primer tiempo, aparecio Tarragona para marcar el 1-1 con un fulminante remate de zurda que no pudo atajar Broun. Trajo mucha tranquilidad al local y toda su gente que empezaba a perder la paciencia.

El complemento comenzo de la misma manera que la primera mitad, con Gimnasia dominando las acciones. El 2-1 llego rapido y con polemica. A los 7 minutos tras un tiro de esquina de Ramirez, Enrique cabeceo y su remate dio en la mano de Toledo, que se estaba dando vuelta. Nicolas Ramirez ​​​​​​, sancionó penal y su fallo fue confirmado por el VAR. Tarragona hizo lo suyo y lo cambio por gol. Gimnasia lo gano y respira por ahora.