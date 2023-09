Inmerecido empate con arbitraje escandaloso

El análisis futbolístico le da un poco mejor al equipo de Farré. No jugó un buen primer tiempo, con un penal atajado de Losada de por medio, y la segunda mitad mejoró hasta merecer ganar en Junín, pero Devecchi estuvo fino en el arco del "verde".

Lo negativo son los números. Belgrano hace 10 partidos que no gana de visitante. La última victoria fue ante Gimnasia por 2 a 0 con doblete de Vegetti. En estos 10 partidos que no puede conseguir la victoria, apenas marcó un gol.

Por otro lado el análisis del arbitraje. Fue realmente una vergüenza el partido de Gariano en cancha y Tello en el VAR. La primera fue la más insólita. Passerini se va mano a mano con Devecchi, el delantero la tira larga por un costado y el arquero de Sarmiento la cachetea con su mano izquierda fuera del área. Tras chequeos del VAR, Gariano dio la orden de que siga el juego; era roja para Devecchi y tiro libre indirecto para Belgrano.

En el segundo tiempo están las otras tres jugadas a discutir. De nuevo Passerini, pero ahora fajándose con los centrales. La pelota quedó dividida e Insaurralde le pisó todo el tobillo al delantero "pirata". Era expulsión y penal, pero nadie vio nada y siga siga el juego.

La tercera polémica fue una mano de Insaurralde dentro del área que el árbitro insólitamente cobró falta en ataque de Chavarría. No solo que no existió la falta, sino que la pelota da claramente en la mano del ex Boca y el VAR no apareció.

La última también fue un pisotón. En este caso a Alex Ibacache. Quiroz pisó con todos los tapones al lateral izquierdo que tuvo que salir reemplazado. Solo cobró falta el árbitro Andrés Gariano.

Ya metiéndonos en el juego en si, tenemos a Losada que le atajó un penal a Agustín Fontana en la primera parte y de Sarmiento no hubo mucho más.

Belgrano en la segunda lo tuvo con disparos de Passerini desde afuera y de Sánchez, pero que Devecchi despejó bien. La más clara llegó cuando Passerini quedó con un defensor y se la ingenió para hacerse el espacio y sacar el derechazo. El remate fue un poco débil y el arquero tuvo una gran reacción.

Mereció llevarse los tres puntos el equipo de Farré, pero la buena tarde de Devecchi, y el escandaloso arbitraje de Gariano y Tello no lo permitieron.

La continuidad

Por la fecha 7 de la Copa de la Liga, Belgrano visitará a Talleres en el Mario Alberto Kempes. El encuentro será el próximo domingo a las 18:45. No hay terna arbitral confirmada.

Con este empate, el combinado cordobés llegó a los 10 puntos en la Copa de la Liga y sigue siendo escolta de Racing. En la tabla anual, está a dos puntos del ingreso a la zona de Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Pablo Lavallén deberán visitar a Barracas en la fecha de los interzonales. El encuentro será el lunes 2 de octubre a las 18:45 en el Claudio Tapia.

Hace cuatro que no gana Sarmiento y sin embargo sigue en zona de clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga. Esto se debe a que comenzó ganando sus dos primeros partidos y de los últimos cuatro, tres fueron empates.

Formaciones

Sarmiento (0): José Devecchi; Gonzalo Bettini, Franco Paredes, Juan Insaurralde y Gabriel Díaz; Manuel García, Mayco Quiroz, Diego Calcaterra y Sergio Quiroga; Joaquín Gho y Agustín Fontana.

Suplentes: Monetti, Donatti, Rosso, Gallardo, Sbuttoni, Hernández, Paradela, Martínez, Mancilla, Mónaco, Cerato y Azcurra.

DT: Pablo Lavallén

Belgrano (0): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy y Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Esteban Rolón y Matías Marín; Lautaro Pastrán y Lucas Passerini.

Suplentes: Vicentini, Diarte, Facello, Meriano, Palavecino, Rojas, Miño, Chavarría, Schiappacasse, Hesar, Jara y Lencioni.

DT: Guillermo Farré

Incidencias

Goles: -

Tarjetas amarillas: Marín 35' (B), Cerato 90' (S) y Diarte 92' (B).

Tarjetas rojas: -

Cambios: Hernández por Paredes en el ET (S), Mónaco por García 59'(S), Chavarría por Pastrán 59' (B), Diarte y Lencioni por Ibacache y Sánchez 72' (B), Rojas y Palavecino por Rolón y Marín 78' (B), Paradela y Cerato por Gho y Quiroga 86' (S).

Datos

Estadio: Eva Peron

Árbitro principal: Andrés Gariano

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Facundo Tello

AVAR: Adrián Franklin