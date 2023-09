Daniel Oldrá: "No tengo ningún reclamo para mis jugadores" (no subir)

Cinco al hilo. Este lunes, Godoy Cruz alcanzó ante Racing su quinto empate consecutivo. La racha comenzó después de la victoria ante Central Córdoba, hasta el momento, la única del tomba en la Copa de la Liga. Luego, igualaría ante Lanús, Defensa y Justicia, Belgrano, Unión y la academia. Si bien continúa invicto y cerca de los puestos de clasificación a la fase final, la bodega necesita volver al triunfo con urgencia. No solo para potenciar la confianza de los jugadores, sino que el objetivo está puesto en clasificar a una competencia internacional de cara al año que viene.

Finalizado el encuentro ante los de Avellaneda, Daniel Oldrá realizó una conferencia de prensa donde comenzó con su análisis del partido y del rival: “Fue un partido muy intenso con un equipo que para mí es uno de los que mejor juega al futbol. Tienen un gran plantel y un gran entrenador que los hace jugar muy bien, tienen una gran propuesta. El equipo estuvo a la altura, después en el segundo tiempo no pudimos hacer otro gol y con la expulsión se hizo más a contramano, pero estoy tranquilo porque en el primer tiempo por momentos los superamos y no pudimos concretar”.

Consultado por el accionar del VAR en el gol anulado a Barrea, esto declaró el gato: “No te puedo decir nada porque vi nada, sinceramente no sé si cobró offside o mano, ni siquiera pregunté. Después me dijeron que no había sido, pero ya son cosas del pasado. Lo más importante es seguir mejorando y ser más competitivos”.

Respecto a la expulsión de Thomas Galdames tras una entrada sobre Juan Nardoni: “Se sufre jugar con uno menos con equipos como Racing por la calidad de jugadores que tienen. Después veré bien la jugada de la expulsión, pero no lo voy a poner de excusa. Tenemos que olvidarnos de lo extradeportivo y jugar”.

En respuesta sobre la racha de empates que encadena su equipo, Oldrá dijo: “No tengo reclamos para mis jugadores porque partido a partido lo vienen haciendo de gran manera. Si ves el balance de los empates, fuimos superiores. Nos tocó empatar con tres grandes equipos como Lanús, Defensa y Unión. Los jugadores están haciendo un gran torneo y se están animando a jugar bien, que es muy importante”.

“Por ahí no tuvimos la contundencia que necesitábamos, pero jugamos contra uno de los mejores planteles del fútbol argentino. La falta de eficacia a veces se paga, pero este equipo también hizo muchos goles. Son momentos”

En el partido anterior ante Unión en Santa Fe, López Muñóz abandonó la cancha por pedido del propio jugador. Hoy sorprendió de arranque y esto decía el entrenador: "Hernán le puso muchos huevos porque hasta último momento no iba a jugar, tenía la pierna muy complicada. Hizo un esfuerzo enorme. Cumplió y dejó la vida. Lo bueno es que terminó bien y ojalá esta semana esté mucho mejor", finalizó declarando.