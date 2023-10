Hernán López Muñoz: "Supimos jugarlo como una final"

Hernán López Muñoz fue elegido como la figura del encuentro en La Plata en el que Godoy Cruz volvió a sonreir al vencer a Estudiantes por 1 a 0, en el marco de la jornada 8 de la Copa de la Liga.



El 10 contó cómo sintió su vuelta a la cancha luego de permanecer la fecha anterior con problemas musculares: "Si, el partido anterior preferí cuidarme, venía un poco golpeado. Eran más golpes que molestias musculares pero bueno gracias a Dios volví, me sentí bien. Lo pude asistir a Tade (por Tadeo Allende). Me sentí muy bien asi que muy contento", indicó ante las cámaras de TNT Sports.





El Expreso volvió triunfo después de 6 empates consecutivos, no ganaba desde abril, consultado por la mala racha, el futbolista confesó que hoy pudieron superarlo en gran manera: "Si, la verdad que era un conjunto de todo. A nadie le gusta no ganar. Teníamos esa pequeña espina de ambas cosas, de ganar un partido y de ganar de visitante. Hoy celebró, hoy jugamos bien, nos sentimos cómodos. Obviamente, el rival juega, una cancha muy difícil pero supimos jugarlo como una final, como las que nos quedan y vamos a ir por eso".

🎩🇦🇷 Hernán López Muñoz ante Estudiantes:



➜ Asistencia

➜ 1º en toques [59]

➜ 1º en faltas recibidas [4]

➜ 1º en recuperaciones [8]

➜ 1º en duelos ganados [12]

➜ 1º en chances creadas [3]

➜ 1º en pases a campo rival [20]

➜ 1º en gambetas completadas [6/7] pic.twitter.com/QLFRShO8xO — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2023



Con los tres puntos de este sábado, el Bodeguero continúa invicto en la Copa de la Liga y está primero para ingresar a la próxima Copa Sudamericana pero, la Libertadores también aparece como una posibilidad. "Si, obvio. Es un objetivo que tenemos desde principio de año, no mirar para abajo sino mirar para arriba. Hoy estamos en Sudamericana pero queremos apuntar más alto, estar entre los mejores 4 del torneo y soñar con estar en la Libertadores. Este grupo se lo merece y estamos preparados para eso", afirmó Lopez Muñoz.



Con sus habilidades el sobrino nieto de Diego Armando Maradona supo encontrar su lugar en el mundo y una posición donde rinde cada vez que entra al campo de juego: "Si, el Gato (por Daniel Oldrá) y el cuerpo técnico me dieron esa confianza que tal vez necesitaba, jugar en el puesto donde jugué toda mi carrera. Gracias a Dios lo estoy consiguiendo y me estoy sintiendo bien. Estoy agradecido con Godoy Cruz por haberme traído, por haberme dado la confianza. Esperemos seguir así porque la verdad, es un camino muy lindo", confesó.

El goleador

Tadeo Allende convirtió el gol de la victoria del Tomba en La Plata y al terminar el encuentro, expresó su alegría por el cuarto tanto marcado en su cuenta con la camiseta de Godoy Cruz, la sociedad con Hernán López Muñoz, la importancia del triunfo, el agradecimiento por los elogios recibidos de Carlos Tévez, y el objetivo del equipo.