La T y una nueva visita al Monumental

Tras la igualdad sin goles ante el Pirata en el Mario Alberto Kempes del último domingo, por la fecha de los clásicos interzonales, el conjunto de Javier Gandolfi sumo un punto que lo ubica antes del comienzo del partido de este domingo en la sexta posición con 11 unidades, luego de tres victorias, dos empates y dos derrotas a sólo dos puntos de la zona de play off.

El punto conseguido en el clásico cordobés le permite a la T llegar a las 61 unidades (en la General) luego de haber sumado a lo largo de esta temporada 17 victorias, 10 empates y sólo siete derrotas. Con ese puntaje, el conjunto cordobés se ubica en la segunda posición de la Tabla Anual, trece puntos por debajo de River pero a sólo cinco de Defensa y Justicia que se ubica en el tecer lugar.

Precisamente la T se enfrentará en condición de visitante a River este domingo desde las 16:45 en el Estadio Más Monumental en un partido que podrá seguirse por la señal de ESPN Premium y que contará con Hernán Mastrángelo como juez principal del encuentro, quién estará acompañado por Maximiliano Del Yesso como asistente 1, Lucas Germanotta como asistente 2 y Gastón Iglesias como cuarto árbitro. En el VAR estarán Lucas Novelli y Yamil Possi.

El Presente del Millo

Por su parte, el conjunto dirigido por Martín Demichelis, viene de vencer en condición de visitante a Boca el pasado domingo 1 de octubre por 2 a 0, con goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz.

Con la victoria en el Superclásico, River llegó a las 13 unidades, luego de cuatro victorias, un empate y dos derrotas, que lo ubican previo al encuentro con la T en la segunda posición de la Zona A.

El equipo ante River

Para el partido de este domingo, probablemente Javier Gandolfi repita el once titular que viene de empatar ante Belgrano en la última jornada, utilizando como falso 9 de área al ex Fortaleza de Brazil, Valentín Depietri. Detrás de él, volvería a apostar por una línea de ataque integrada por el paraguayo Ramón Sosa, el ex Instituto Rodrigo Garro y el ex Independiente Nicolás Vallejos.

Ficha del Partido

La posible formación de River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pires, Paulo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Nacho Fernández, Ezequiel Barco y Manuel Lanzini; Salomón Rondón.

Director Técnico: Martín Demichelis.

La posible formación de Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Juan Carlos Portillo; Ulises Ortegoza y Rodrigo Villagra; Nicolás Vallejos, Rodrigo Garro y Ramón Sosa; Valentín Depietri.

Director Técnico: Javier Gandolfi.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Más Monumental.

TV: ESPN Premium.

Hora de inicio: 16:45.