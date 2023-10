David Cuperman: “La situación hoy en día no es buena”

Luego de lo que vivió hace unos meses atrás Ucrania, donde Vladimir Putin presidente de Rusia le declaró la Guerra y fue tendencia a nivel mundial provocando varios destrozos en territorio ucraniano, ahora una de las principales alertas del mundo está puesta en Israel que desató una pelea con Palestina. En las últimas horas, este medio dialogó con David Cuterman, actualmente lateral izquierdo que milita en el FC Ashod de aquel país y el cafetero, ex Alianza Petrolera de Colombia mostró su preocupación en medio de esta difícil situación.

- ¿Cómo está el contexto actual en Israel?

- Vivo actualmente en una ciudad que se llama Ashod que queda a 50 kilómetros al norte de la franja de Gaza, la situación actualmente al día de hoy no es nada buena. En estos momentos en los reportes son más de 700 muertas y más de 2500 heridos, en estos momentos no he salido de mi casa. Solamente ayer salí a comprar las cosas básicas, estoy con mi novia que me está visitando y junto a un amigo que es de Brasil en mi departamento porque tengo un cuarto de seguridad que es de vital importancia en estos momentos.

- ¿Qué rol está cumpliendo el Gobierno de turno?

-La verdad que no entiendo demasiado política, pongo las noticias y sinceramente no entiendo demasiado, me enteró más de lo que me cuenta la gente. Me interesa más la seguridad mía en estos momentos.

- En estos momentos, ¿se detuvo el campeonato allá?

- El torneo está detenido desde el sábado, desde que empezaron los ataques a las seis y media de la mañana se detuvo el certamen.

- ¿Te pudiste comunicar con tu familia?

- Si, he estado todo el tiempo comunicándome con mi familia, mi papa, mi mama, mi hermano y mis abuelos están en Bogotá, Colombia. Pero, tengo varias primas acá en Israel y cada uno viviendo la situación de manera angustiante.

- ¿Hace cuanto estas en Israel?

- Hace un año y tres meses, ahora estaba empezando mi segunda temporada acá

-Recién nombraste que también tenes familia en Israel. ¿En qué zona están ellos?

- Tengo familia en una ciudad que se llama Nesona, cerca de Jerusalén y Herzlinya cerca de Tel Aviv.

- Cuando se solucione la Guerra, ¿la intención es volver a Colombia?

- Lo primero que se solucione primero y que haya paz, duelo mucho ver las noticias, ver secuestrados. La verdad es muy fuerte, espero que pronto esta situación mejore, tengo contrato hasta 2025.

- ¿Tienen un cierto horario para ir a realizar compras?

- No, estoy seguro creo que no fui al mercado ayer cerca del mediodía y estuvo bien, estaba muy lleno. Pero no he vuelto a salir, no quiero salir sinceramente.