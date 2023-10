La Joya afuera de la doble ventana de octubre y preocupa a la Scaloneta

“No soy optimista. Obviamente tenemos que esperar los estudios de las pruebas de mañana, pero confío mucho en la experiencia de los jugadores y en lo que sienten en su cuerpo. Y Paulo no es optimista” afirmó en horas de esta tarde, José Mourinho al ser consultado por la lesión sufrida de Paulo Dybala en el triunfo (1-4) de la Roma sobre Cagliari por la octava fecha de la Serie A. Cuando el reloj marcaba 34’ de la etapa inicial, el ex atacante de la Juventus, entre otros recibió una dura infracción de Matteo Pratti que llamativamente Simone Sozza-árbitro del compromiso- no le mostró ninguna tarjeta al volante del equipo conducido por Claudio Ranieri.

ALARMA SELECCIÓN: DYBALA SE LESIONÓ Y DEJÓ EL CAMPO EN EL PT.



Luego de estar sentido varios minutos en el campo de juego, se lo pudo observar que el cordobés no podía pisar bien con su rodilla derecha y fue reemplazado de inmediato en su lugar ingreso, Andrea Belotti (autor del 3-0 transitorio). A la espera de un parte medico oficial, según los principales medios italianos señalan que se trata de un esguince traumático en la rodilla izquierda dejo en claro, La Gazzetta dello Sports uno de los principales periódicos de aquel país.

Ante este escenario, el futbolista de 29 años quedó nuevamente afuera de los próximos cotejos de la selección frente Paraguay y Perú respectivamente, cabe recordar que volvía en esta doble fecha FIFA tras perderse las anteriores funciones de septiembre por una molestia física. “Creo que ellos también querrán hablar cuando hayan comprobado todo. Solo le hice una pregunta simple al jugador y nada” añadió, Mourinho al continuar hablando sobre este tema que enciende las alarmas tanto en la Roma como en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.