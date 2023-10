Lionel Scaloni: "Será un partido difícil, Paraguay históricamente nos pone las cosas complicadas"

La Selección Argentina de fútbol recibirá a Paraguay por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas este jueves, desde las 20:00 horas y el entrenador, Lionel Scaloni, brindó este miércoles una conferencia de prensa antes del choque en el Estadio Mas Monumental.



El técnico se refirió a varios temas sobre los que hay dudas en la previa: la titularidad de Lionel Messi tras recuperarse de una lesión, la delantera con la opción de que jueguen juntos Lautaro Martínez y Julián Álvarez, la posición de los mediocampistas, las bajas de la Albiceleste, el nivel de Boca y Chiquito Romero.



"Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más. Lo vimos bien y hablaré antes para definir si juega de inicio o no. En base a eso, el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Se lo vio bien", afirmó el DT sobre el capitán argentino.



Luego, agregó: "La decisión primero es ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido en cuatro días. Puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los dos 90 estando bien. No es tan fácil. Si está disponible, ya saben lo que pienso. Lo que nos deja tranquilos es que , si no está en condiciones de salir, el que salga lo hará igual de bien, eso es lo más importante".



Respecto al ataque que elegirá para enfrentar al equipo paraguayo, Scaloni dijo que no descarta la presencia del doble nueve. "Han jugado juntos los nueves, en la anterior conferencia me dijeron que no, pero han jugado juntos de entrada. Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son 9 los dos. Son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos", expresó.



Paraguay no es una selección fácil de enfrentar y el entrenador campeón del mundo lo sabe. "No sé cómo preparó Paraguay el partido, pueden ser con tres centrales, con Junior Alonso como lateral izquierdo. Nosotros analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos pero la idea es hacer nuestro juego", argumentó. "Es una selección con un juego marcado, con jugadores fuertes que dan todo por su selección. Será un partido difícil e intentaremos cambiar esta estadística pero es una selección que históricamente nos pone las cosas complicadas", agregó.



Por otro lado, también habló de la vuelta de dos jugadores importantes para el plantel: Marcos Acuña y Giovani Lo Celso. "Acuña viene de una lesióon, jugó medio tiempo el último partido y está en condiciones de ser parte de la convocatoria y de jugar, evaluaremos si de entrada o no, porque tiene muy pocos minutos encima, igual que Lo Celso, que lo valoramos un montón pero también viene de una lesión. No somos partidarios de forzarlos", indicó.



Pensando en el partido de mañana y el momento actual de la Selección Argentina, afirmó que más allá de los resultados, de seguir ganando, "es momento para continuar con la manera de jugar, de ver el fútbol". "Hoy nos está dando todo de frente, pero te puede cambiar el viento. Es ahí donde necesitamos estar igual que ahora, que es la idea", manifestó.



Otros temas sobre los que respondió fueron:

Posiciones de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández: "No sé si van a jugar los dos o alternar, también está Leandro (Paredes) y Guido (Rodríguez). Uno puede ser volante central y el otro interno.Pueden darnos cosas los dos, contra Ecuador empezamos de una manera y cambiamos. Puede ser positivo para nosotros".

Las bajas: "Sabemos que son bajas importantes pero no hacemos eco en eso. Sabemos que los que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y son jugadores muy válidos, que intentarán ganarse el lugar".

El nivel de Cristian Romero y el golpe de Lautaro Martínez: "Llegan bien, sanos y en un gran momento. Son chicos que los tuvimos casi de cero y están aportando lo suyo. Cuti tiene que seguir así, nadie le regaló ni le regalará nada. Lo de Lautaro fue un golpe en la tibia y está bien. Es un toro, es fuerte".

"ME GUSTARÍA QUE EN EL FÚTBOL ARGENTINO HAYA HINCHAS VISITANTES"



Lionel Scaloni y lo que cambiaría del fútbol argentino. "Lo haría todavía mucho más lindo", opinó. pic.twitter.com/O3Oz3eKybp — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2023

