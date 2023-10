Adam Bareiro: "Vamos a enfrentarnos a los campeones mundiales y no podemos permitirnos errar"

El delantero paraguayo, Adam Bareiro, está cumpliendo un sueño al ser convocado a la selección de su país y se perfila como una de las figuras para enfrentar a la Scaloneta este jueves en el Mas Monumental por la tercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.



"Bello resulta estar aquí. Mi sueño, aquel por el que luché intensamente, se está materializando y realmente lo estoy deleitando", confesó el actual atacante de San Lorenzo.



Bareiro cumplió su primer entrenamiento con el conjunto paraguayo bajo las órdenes del nuevo entrenador, el argentino Daniel Garnero. El futbolista fue nuevamente convocado tras estar mucho tiempo en el olvido de la selección "Albirroja". Formó parte del equipo en octubre de 2020, cuando jugaba en Turquía. En esa oportunidad dirigía a Paraguay, Eduardo Berizzo rumbo a las Eliminatorias de Qatar 2022.



"Nos estamos familiarizando. Nos centramos muchísimo en la parte táctica, en mantener el orden ya que vamos a enfrentarnos a los campeones mundiales y no podemos permitirnos errar", explicó.



Adam es el máximo goleador del Ciclón este año, con un récord de 16 tantos en 42 encuentros. Pero el delantero de 27 años, afirmó que no siente presión alguna sino que se encuentra motivado. "Es algo realmente bello que la gente aprecie el trabajo que realizo en San Lorenzo. De otra manera, debemos aportar en la Selección nacional; si en los clubes damos el 100%, en la Selección deberíamos dar el 101%", manifestó.

Pensar en ganar

Este jueves, será el debut del argentino Daniel Garnero como entrenador de la Selección de Paraguay, y nada menos que ante la Albiceleste campeona del mundo. En la conferencia brindada este miércoles antes de viajar a Buenos Aires, el DT hizo mención a las bajas que sufrió su elenco y al once titular que ya tiene definido para buscar la victoria.



"Yo pienso en ganar, mi mente está en ganar. Entiendo la magnitud del rival y debemos hacer un partido inteligente, preciso para ganarlo", expresó ante la prensa.



"Sabemos que vamos a jugar contra una selección, no voy a descubrir nada, a mi consideración es la mejor del mundo del momento, no solo por los logros, sino por una idea colectiva, de la manera en la que logra sus objetivos, sus rendimientos individuales, vamos a tener que hacer un partido muy inteligente", sostuvo.



Garnero confirmó las bajas de Alberto Beto Espínola y Mathías Villasanti para el encuentro, pero en la próxima estarán dispobles para enfrentar a Bolivia, el martes.



"Mi intención siempre es jugar con la pelota, pero creo que este partido puede presentarse más difficultoso en ese sentido. Porque es un rival que también se adueña del balón y que de local se hace muy fuerte con la tenencia. Tenemos que ser agresivos en las recuperaciones, quizás las transiciones tengan que ser un poco más rápidas y no tan elaboradas como me gustaría", argumentó el ex entrenador de Libertad.