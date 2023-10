La Scaloneta vuelve al ruedo

Atrás ya quedaron las auspiciosas presentaciones en la anterior doble ventana de septiembre, donde Argentina inicio su camino rumbo a la próxima Copa del Mundo con dos triunfos ante Ecuador (1-0) y Bolivia (0-3) siendo junto a Brasil, dos de los combinados que tienen puntaje ideal. Después de un mes de espera, finalmente está llegando a su finalización, al igual que sucedió hace un mes atrás la cancha de River lucirá colmada y no entrará ningún alfiler debido a que se agotaron todas las entradas disponibles nuevamente.

Tras tener todos los convocados a disposición salvo los casos puntuales de los lesionados, entre esos Lisandro Martínez, Paulo Dybala, Ángel Di María, Juan Foyth y Ángel Correa no viajaron al país para seguir recuperándose en el viejo continente. En la habitual conferencia de prensa previa al cotejo, Lionel Scaloni conversó con los medios presentes en el Predio Lionel Andrés Messi y no dio pistas sobre un probable once, iba a esperar hasta último instante, esto quiere decir que la duda pasa saber si Lionel Messi será o no titular en el Más Monumental.

En los entrenamientos de esta semana, el entrenador probó diferentes variantes y una de ellas fue el doble “nueve” compuesto por Lautaro Martínez-Julián Álvarez, dejando en claro en esa rueda de prensa que “está abierto a muchas cosas”. Todavía no hay confirmación, en principio la idea es poner el mismo que viene jugando en este último tiempo, la base que arrancó en la anterior doble jornada FIFA y manteniendo el dibujo táctico 4-3-3.

Por otra parte, en la vereda de enfrente viene la siempre complicada Paraguay que inicia una nueva era con Daniel Garnero como nuevo DT, tras el fin del ciclo de los Mellizos Barros Schelotto al mando del combinado paraguayo. En estas Eliminatorias no tuvo un buen inicio en sus primeros dos compromisos solamente cosechó un punto de seis posibles, empató en su debut frente Perú (0-0) y cayó en el último minuto contra Venezuela (1-0).

Con algunos nombres conocidos por nuestro país debido a que algunos de los convocados por Garnero juegan en la Copa de la Liga, el adiestrador con pasado en Independiente, entre otros no dio indicio por un tentativo para visitar el Antonio Vespucio Liberti. Seguramente lo de a conocer antes del pitazo inicial del brasileño, Raphael Claus y entre los hombres más destacados aparece Miguel Almirón, el atacante del Newcastle de la Premier League es la principal figura.

Bajo la intención de seguir firme en este campeonato eliminatorio por uno de los seis boletos directo al próximo Mundial, Argentina pone primera en esta doble ventana de octubre en búsqueda de seguir mirando a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que Paraguay buscará dar el batacazo en el inicio de la era de Garnero. Arranca a las 20:00 bajo el arbitraje del brasileño, Raphael Claus y será transmisión de TYC Sports y la TV Pública.

Síntesis

Argentina : Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina Lucero, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT : Lionel Scaloni

Paraguay : Carlos Coronel; Iván Ramírez, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Mathías Espinoza, Richard Sánchez; Ramón Sosa, Álvaro Campuzano, Miguel Almirón y Adam Bareiro. DT : Daniel Garnero

Árbitro : Raphael Claus (Brasil)

Asistente uno : Rodrigo Figueiredo (Brasil)

Asistente dos : Bruno Boschilia (Brasil)

Cuarto árbitro : Wagner Magalhaes (Brasil)

VAR : Rodolpho Toski (Brasil)

AVAR : Fabricio Vilarinho (Brasil)

Estadio : Antonio Vespucio Liberti (Más Monumental), Buenos Aires

Hora : 20.00