Mac allister: "Me siento muy cómodo, Scaloni me pide que maneje el equilibrio del equipo"

La selección Argentina derrotó 1-0 a Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el estadio Más Monumental. Con este resultado el equipo de Lionel Scaloni suma una actuación perfecta hasta el momento sumando nueve puntos en tres encuentros disputados. Lionel Messi, ingresó desde el banco por lo que durante gran parte del partido Nicolás Otamendi vistió la cinta de capitán y además se convirtió en el goleador de la noche anotando de volea. Otras de las actuaciones más destacadas de la noche fueron las de Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

El actual jugador del Liverpool, a diferencia del Mundial, jugó de volante central al igual que ante Bolivia y su nivel fue excelente. Tuvo un porcentaje casi ideal con respecto a la precisión de los pases (78 sobre 82 intentados) y en el primer tiempo sorprendió a todo el estadio cuando realizó una jugada a pura gambeta en la puerta del área. Con respecto a esta nueva posición en la que se está desempeñando Mac Allister declaró: "Esta es una nueva posición para mí, intento hacer lo mismo que en mi club. Me siento muy cómodo, Scaloni me pide que maneje el equilibrio del equipo, que tenga cuidado a la hora de irme y ayudar en los relevos. Aprendo todos los días, es una posición que me gusta mucho porque entro más en contacto con la pelota".

Respecto al resultado del encuentro Alexis agregó "Sabemos que todos los rivales son difíciles, Paraguay es uno de ellos. Físicamente son fuertes e intentan jugar directo. Salimos a jugar porque somos la Selección que somos, nos quedamos con la bronca de que podríamos haber hecho algún otro gol, pero nos vamos contentos con el juego".

Además, acerca del golazo de Otamendi, agregó: "La jugada pareció preparada, pero yo no me había enterado. Mi labor era ir al primer palo y de la nada salió ese gran centro de Rodri (De Paul)".

Por último cerró con una frase sobre Messi: "Siempre es más fácil tener a Messi adentro, estoy contento que pudo volver a entrar, me pone contento por él".

Declaraciones de Rodrigo de Paul

Luego del partido, el mediocampista de la Selección y el Atlético Madrid declaró: "Nos sentimos cómodos de la manera en que jugamos. Estoy orgulloso porque el equipo está en un nivel muy bueno, ya que a todo lo que tenía le sumó en los últimos tiempos jerarquía y experiencia. Manejamos el ritmo del partido, no nos apresuramos, fue un primer tiempo de grandísimo nivel. Lo mejor que tiene es la mentalidad. Nos ponen muy orgullosos las palabras del técnico con nosotros o las del Chelo Díaz porque es ese el mensaje que queremos dar, que hay que ir por más. Cuando hay que tirarse de cabeza no tenemos ningún problema y también nos gusta tener la pelota". Además agregó con respecto a la jugada de gol que comenzó desde un córner ejecutado por el: "Teníamos ganas de hacer un gol de pelota parada, porque es otra arma ofensiva más y ojalá sea el primero de muchos".

Sobre el capitán el número 7 expresó: "Si bien jugamos en un grandísimo nivel siempre lo extrañamos, siempre lo queremos tener adentro, ojalá pueda volver en el próximo partido porque con él todo siempre es mejor. Para mí es un placer darme vuelta y verlo".

Para finalizar contó una anécdota sobre el "Dibu" Martinez que obtuvo el record de la valla invicta más larga de la historia de la Selección Argentina, "Lo sabíamos porque miramos la tele pero nadie le quería decir para no quemarlo. Lo estaban masajeando y el boludo dice 'hoy si cumplo 74 minutos'... 'Para qué lo decís', le decíamos. No se aguanta, él es eso, espontaneidad, suma un montón, tiene un récord recontra merecido y hace historia".