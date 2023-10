Daniel Garnero: “No encontramos nuestro juego”

Paso en falso. Un comienzo torcido, tras el alejamiento de los Mellizos Barros Schelotto, Daniel Garnero un conocido de nuestro país llegó para reemplazar la salida de los ex DT de Lanús, entre otros y en su primer encuentro tuvo la difícil parada de enfrentarse a los actuales campeones del mundo. Después del bautismo con derrota, el flamante director técnico de Paraguay analizó la caída en el Más Monumental en la habitual rueda de prensa: “No encontramos nuestro juego, sabíamos que iba a tener dificultades, pero no pensábamos que íbamos a recibir un gol rápido y de la manera en lo que lo hicieron de una pelota parada, de la forma que menos pensábamos” arrancó diciendo, el ex entrenador de Libertad en el vecino país.

A la hora de opinar acerca de como vivió su primer cotejo al mando de la Albirroja: “El rival es un equipo muy aceitado, que tiene una gran posesión del balón. El gol tempranero cambio mucho, le dio mucha tranquilidad al rival para abrir el partido”. Además, en esa misma línea, el ex Independiente continuó comentando: “Rápidamente nos costo recuperar el balón, nos desordenamos en esas presiones y ellos tuvieron el control del partido muy fácilmente” dijo al referirse sobre el plan de juego que se llevó acabó en la cancha de River.

Sin embargo, Garnero dejo en claro que la imagen cambio en el complemento: “En el segundo tiempo corregimos un poco más, eso hizo que el partido no tenga los sobresaltos que tuvimos en la primera mitad. La idea que quiero es tener más tendencia de balón, eso es un tema que tenemos mejorarlo, sabíamos que jugábamos contra un adversario que viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo y lo padecimos” concluyó, el nacido en Lomas de Zamora. En estas Eliminatorias Sudamericanas, el combinado paraguayo aún no ganó y es uno de las tres selecciones que le está costando el triunfo (Perú y Bolivia son las otras), se encuentra en la octava posición con solamente un punto, su próxima presentación será el martes 17 desde las 19:30 recibe en el Defensores de Chaco al elenco boliviano.