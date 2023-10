Ante Perú para seguir en racha

Este martes desde las 23:00 la Selección Argentina se medirá ante la "bicolor" en el Estadio Nacional de Perú por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, en un partido que podrá verse por la señal de TyC Sports y que contará con el venezolano Jesús Valenzuela como árbitro principal del encuentro, quién estará acompañado por sus compatriotras Jorge Urrego como asistente 1, Tulio Moreno como asistente 2 y Ángel Arteaga como cuarto árbitro; mientras que, en el VAR estarán los colombianos Nicolás Gallo y David Rodríguez.

La Albiceleste llega al partido con Perú como único líder de las eliminatorias habiendo ganados los tres partidos que disputó en las tres primeras fechas, siendo además el único seleccionado que no ha recibido goles.

En su última presentación, el último jueves, derrotó en el Estadio Más Monumental a Paraguay por 1 a 0, con gol de Nicolás Otamendi, a los tres minutos del primer tiempo.

Por su parte la bicolor, viene de caer el pasado jueves, con Chile por 2 a 0, en el Estadio Monumental de Chile, luego de los goles de Diego Valdés a los 74 minutos del encuentro y de Marcos López en propia meta en el primer minuto del tiempo adicional.

Con la derrota en el clásico del Pacífico, los dirigidos por Juan Reynoso quedaron en la anteúltima posición con un punto, tras la igualdad que consiguieron en la primer fecha de las eliminatorias ante Paraguay por 0 a 0.

En sintonía de este difícil presente que esta transitando el conjunto peruano, su entrenador fue contundente en las declaraciones posteriores al encuentro con Chile al recalcar el mal desempeño de sus dirigidos: "Espero otro equipo, competir muy cercano a lo que hicimos en Brasil. Y que el golpe de hoy, que es duro, nos sirva de motor para lo que viene. La Eliminatoria no se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien, y para jugar bien necesitamos ser un equipo cameleónico que se adapte a las circunstancias y hoy esa parte no me gusto".

Ante Perú con camiseta suplente

Según trascendió en las últimas horas, en el partido del martes ante la selección peruana la Scaloneta saldrá a disputar el encuentro en el Estadio Nacional de Perú con la camiseta suplente.

La última vez que la Albiceleste usó la casaca suplente fue en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar, cuando derrotaron 2 a 0 a Polonia con goles de Aylexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Ficha del Partido

La posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamedi y Nicolás Tagliáfico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González.

Director Técnico: Lionel Scaloni.

La posible formación de Perú: Pablo Gallese; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Luis Abram y Miguel Trauco; Pedro Aquino y Yoshimar Yotún; Luis Advíncula, Christofer Gonzáles y Andy Polo; Paolo Guerrero.

Director Técnico: Juan Reynoso.

Árbitro: Jesús Valenzuela.

Estadio: Nacional de Perú.

TV: TyC Sports.

Hora de inicio: 23:00.