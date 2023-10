Lionel Scaloni: "No somos imbatibles, estas Eliminatorias son muy difíciles"

Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, brindo este mediodía una conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza antes de que el plantel viaje a Lima para enfrentar el martes a Perú, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.



Argentina es líder de la tabla de posiciones en las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 con puntaje ideal y acumula una sola derrota (ante Arabia Saudita) en sus últimos 50 partidos. Sin embargo, el entrenador afirmó que eso no significa que no vaya a ser derrotado en los siguientes partidos. "No somos imbatibles ni mucho menos. Si en algún momento sucede, lo más importante es levantarse y seguir en la misma línea. Es evidente que hay que seguir con estas ganas de competir y en la senda de la victoria", sostuvo.



Scaloni reveló que no le da importancia a los números: "No estoy pendiente de las estadísticas. Lo más importante es no creerse invencible porque si te creés que no va a pasar y no estás preparado para cuando pase, ahí aparece el problema. Los récords están ahí, pero particularmente no me interesan. Me importa más la cuestión del funcionamiento que es para lo que trabajamos”, indicó.



Y agregó: "Es solo una sensación eso de que somos muy superiores. Estas Eliminatorias son muy difíciles. Con Ecuador metimos el gol cerca de los 30 minutos del segundo tiempo, Bolivia tiene su dificultad en la altura y con Paraguay, si entraba la de Sosa, estaríamos hablando de un buen funcionamiento pero sin el resultado deseado".



Consultado por el estado físico del capitán Lionel Messi, que en el último encuentro por Eliminatorias contra Paraguay, no fue titular por una molestia que arrastra e ingresó unos minutos en el 2° tiempo, el técnico contó: "Leo está bien, se viene entrenando. Tomaremos la decisión mañana (por el martes). Si está bien, jugará que es lo que queremos. Hay que ver cuántos minutos está en condiciones de jugar y voy a hablar con él para tomar la decisión".



Ante el planteo de que Argentina debe empezar a acostumbrarse a no contar con Messi, el oriundo de Pujato fue categórico: “Todavía está vigente. Dejémoslo tranquilo, ¿o ya lo estamos retirando? Estamos todos locos", expresó.

#Video ¡HASTA EN LOS ENTRENAMIENTOS DEJA TODO! Messi fue al medio en el rondo y terminó en el suelo luego de tratar de recuperar la pelota. https://t.co/qar114mJVo — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2023



Por otra parte, expuso: "El equipo juega de una manera muy marcada, esté quien esté en la cancha y eso es lo más importante. Nos gustaría que Leo siempre esté en la cancha por el bien del fútbol, y si no está hay que encontrar la manera de suplirlo".





El DT no dio indicios de la formación que Argentina utilizará en el Estadio Nacional de Lima, aunque anticipó que "puede haber alguna variante en el equipo, dependiendo de la condición física de algunos jugadores”. También, confirmó que analiza la posibilidad de seguir jugando con la dupla conformada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez: "Estamos bien como estamos y no hace falta romper el equilibrio, pero estamos abiertos a todo. En principio la idea es que jueguen siempre dos delanteros”.



Pensando en el rival, afirmó: "Perú juega bien en su casa, los jugadores se conocen hace muchos años y el que piense que no va a ser complicado está equivocado. Los futbolistas peruanos tienen históricamente buen trato de pelota, realizan un juego elaborado. No está atravesando un buen momento, pero ya han salido de estas situaciones en ocasiones anteriores. De ninguna manera hay que pensar que el partido está ganado”.



Otras frases que dejó el técnico de la Albiceleste:

Los Pumas: "Nos llena de orgullo lo que transmitieron. Después, se puede ganar o perder, pero me quedo con la sensación de equipo que dieron".

Las Eliminatorias: "El nivel de las Eliminatorias Sudamericanas me parece difícil, parejo. Es complicado marcar una diferencia. Con Perú pasará lo mismo".

Los nuevos jóvenes de la Scaloneta: "Cada vez que podemos, citamos a chicos para que estén y puedan entrenar, pero en la Selección Argentina tienen que estar los mejores. Hay un montón de chicos que nos gustaría ver".

Los futbolistas que menos juegan: "Tenemos a todos los jugadores en consideración. Están todos con ganas de aportar y los vemos bien".

Alejandro Garnacho: "Está en la convocatoria y tiene las mismas chances de jugar que el resto de los chicos. Está en consideración, nosotros plantemos los partidos en base a cómo creemos que se pueden dar"

La gira de Messi con el Inter Miami por China antes de la próxima doble fecha de Eliminatorias: "No veo problema, al contrario. Va a jugar dos partidos y llegaría con ritmo".

El entrenamiento

El seleccionado argentino, realizó en la mañana de este lunes la última práctica antes de viajar a Lima para enfrentar este martes a Perú (vuelo programado para esta tarde a las 16 horas).



A las 11:15 horas, Lionel Messi salió a una de las canchas del predio de Ezeiza que lleva su nombre en el último grupo, junto con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, para realizar el entrenamiento en la cancha principal bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín.



En los minutos abiertos a la prensa, Lionel Scaloni tuvo dos charlas individuales, apartado del resto, con el delantero Lucas Beltrán y luego con Guido Rodríguez.



En otro sector, los cuatro arqueros trabajaron junto a Martin Tocalli.





La actividad empezó con movimientos de entrada en calor. El primer ejercicio fue un "toco y voy" con intensidad y velocidad. El capitán lo completó sin inconvenientes, pero con un ritmo más bajo que el resto del plantel. Luego, todo el grupo pasó al tradicional "loco" en el círculo central del campo de juego.

Conferencia de prensa completa