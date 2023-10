Lo que dejó la conferencia de Juan Reynoso en la previa vs Argentina

En la previa del duelo por eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Estados Unidos 2026, el técnico de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Reynoso, habló en conferencia de prensa y mencionó algunas cosas destacables sobre todo para este encuentro que es muy importante para la rojiblanca ya que perdió 2 y empato un encuentro en las 3 fechas de eliminatorias y se encuentra noveno por encima de Bolivia únicamente.

-"Coincido totalmente con su técnico, es un equipo que sabe a lo que juega, y aparte de que sabe a lo que juega hoy ya no depende de Messi, él siempre va a ser el diferencial ya sea en el equipo que se encuentre o en la selección, lo ha demostrado ahora que en los partidos en los que no esta su capitán que juega siempre de igual manera... Tiene muchos automatismos con una buena circulación del balón y no es que los rivales se les tiren atrás es que ellos terminan tirando a los rivales hacía el juego que ellos quieren, esta en nosotros tirarlos al terreno que nos sirva más... Creo que es de los equipos que han sido más regulares en el principio de esta eliminatorias".

Por otro lado, se le consultó al técnico de la federación peruana por su flojo rendimiento en el inicio de la eliminatorias y el llamado de algunos hinchas cómo "ratón" o que "ratonea".

- ¿Juan cuál es el sentir tuyo por todas las cosas que te gritan? Incluso se escuchó un termino que era de "no ratonees", ¿Cuál es tu sentir sobre esto?

-"Mira la verdad es que así como que me hayan gritado estas cosas yo en lo personal no lo he escuchado, y si lo dijeron habría que preguntarles más a ellos qué es para ellos "ratonear" porque aveces somos mucho de costumbres de repetir lo que escuchamos pero muchas veces no entendemos de lo que se trata... Realmente la pregunta es más para terceros que para quién habla".