El misterio del Gato y una duda por disolver

Luego del notable triunfo en su última presentación en la Copa de la Liga y en la previa del párate a raíz de la doble ventana FIFA, finalmente se acaba la espera y este jueves desde las 17:00, Godoy Cruz recibe a San Lorenzo en un duelo directo contra un rival directo por los puestos de clasificar para algún certamen internacional del próximo año. Atrás ya quedó la victoria en 1 y 57, ahora los cañones del club de calle Balcarce es volver a sumar de a tres en el Malvinas Argentinas algo que no ocurre desde agosto pasado cuando derrotó por la mínima a Central Córdoba en el debut de local en este semestre.

Pensando en el cotejo en el estadio provincial ante el conjunto de Rubén Darío Insúa, el DT del Bodeguero tiene una incógnita y un misterio por resolver en el último entrenamiento que se llevará acabó en horas de este miércoles antes de quedar concentrado. Una de las principales dudas es si podrá estar o no presente, Thomas Galdames, el lateral izquierdo ya cumplió con las dos fechas de suspensión y llegaría a últimas horas de mañana a suelo mendocino tras estar con Chile, donde no sumó ningún minuto.

SE HACE ESPERAR. Thomas Galdames aún no puede debutar en Chile y se hace desear su estreno. Foto: Web

En el hipotético caso que el ex Unión Española de su país siga afuera, el carril izquierdo de la defensa seguirá siendo ocupado por Manuel Guillen, el ex River es naturalmente lateral por el otro sector y sufrió en algunos tramos del espectáculo contra el Pincha. Sin embargo, una de las sensibles perdidas será Tomás Conechny, el ex Almagro, entre otros es un hombre clave en la columna vertebral de Daniel Oldrá y compañía fue expulsado infantilmente hace unos días atrás por arrojar la pelota lejos después de tener amarilla, el polémico Leandro Rey Hilfer le sacó la segunda amarilla al nacido en Comodoro Rivadavia.

Ante este escenario, luego de conocerse el fallo del Tribuna del Disciplina de AFA se confirmó que el atacante de 25 años tendrá que cumplir con una jornada de suspensión y recién podría aparecer de nuevo, cuando el Expreso visite el jueves 26 de este mes a Newells en el Coloso Marcelo Bielsa. Hay tres nombres para ocupar este lugar vacante en la zona ofensiva: Agustín Valverde, Luciano Cingolani y Enzo Larrosa, son los principales apellidos que asoman en el horizonte.

La última vez que Conechny no estuvo presente en este ciclo de Oldrá fue en el empate (1-1) contra Sarmiento en el Eva Perón, en este antecedente ocupo un lugar en el banco de suplentes y en esa tarde-noche, Tadeo Allende ocupo su posición. Este cambio táctico le dio la posibilidad a Nicolás Fernández de estar como extremo derecho en ese conocido número telefónico 4-2-3-1.