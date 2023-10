Y un día, volvió el Chino

La Selección Argentina visitó a Perú este martes por el cierre de la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y lo venció por 2 a 0, en el Estadio Nacional de Lima. El último campeón del mundo logró sacarle 5 puntos de ventaja a sus escoltas gracias al doblete marcado por Lionel Messi, a los 32 minutos y 42´ del primer tiempo.



El capitán volvió a la titularidad luego de ingresar desde el banco de suplentes la jornada anterior ante Paraguay. Pero no fué la única novedad. Una situación encendió las alarmas tras el primer tanto de Leo, Gonzalo Montiel sufrió un problema muscular y pidió el cambio. Se sentó en el banco de suplentes y le aplicaron hielo en la zona del aductor. En su lugar, ingresó Lucas Martínez Quarta quien tras más de un año volvió a vestir la camiseta Albiceleste.



MONTIEL DEJÓ LA CANCHA ❌️⚽️



El lateral fue reemplazado por Martínez Quarta tras sentir una molestia. pic.twitter.com/azsNxVah0O — TyC Sports (@TyCSports) October 18, 2023

En la previa del encuentro, Nahuel Molina (habitual titular por la banda derecha) se había lesionado por un choque con Marcos Acuña. Eso no le permitió ser parte de la convocatoria. Al no haber jugadores para esa posición en el banco de suplentes, tuvo que ingresar el Chino.



El marcador central de la Fiorentina y ex zaguero de River, hizo su ingreso como lateral derecho, una rol novedoso y que no estaba en su repertorio. Tuvo una actuación correcta. Estuvo bastante firme a la hora de la marca, se impuso en el juego aéreo y hasta se animó a pasar al ataque cada vez que encontró los espacios para hacerlo.

🇦🇷 Lucas Martínez Quarta ganó 6/10 duelos individuales y fue el jugador con más QUITES (4) en la victoria de Argentina ante Perú. pic.twitter.com/ufgJAUP85Q — dataref (@dataref_ar) October 18, 2023

Un año y medio sin vestir la albiceleste

La última vez que el futbolista de la Viola jugó con la camiseta de la Selección, fue el 30 de marzo del 2022, durante la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que resultó en empate, 1 a 1, ante Ecuador. Aquella vez, jugó los 90 minutos.





De esta manera, con el partido de este martes ante el conjunto peruano, el Chino llegó a los 12 partidos con la camiseta Albiceleste. El defensor, no fue parte de la lista final del Mundial de Qatar, pero si del plantel campeón de la Copa América de Brasil 2021, en la que fue titular en el debut contra Chile.