Daniel Oldrá: “Quiero felicitar a mis jugadores porque están dejando la vida en este último tiempo”

Fue un triunfazo de Godoy Cruz para no dejar dudas que está pasando por un buen momento y extendió la racha a dieciséis partidos sin conocer la derrota en el Malvinas Argentinas, la última caída fue en febrero pasado frente Estudiantes. Ayer, el club de calle Balcarce derrotó por la mínima a San Lorenzo por el solitario grito de Nicolás Fernández para una victoria clave para treparse al cuarto lugar de la tabla anual en puestos de Copa Libertadores 2024 y ser uno de los animadores de la zona B de este campeonato.

Luego del partido, Daniel Oldrá brindó testimonios en la tradicional rueda de prensa: “Durísimo como son estos últimos encuentros que se empieza a definir torneos, copas. Hoy sabíamos que San Lorenzo es un elenco duro, complicado. Lo bueno que hemos podido ganar y llevarnos los tres puntos que eran fundamental” comenzó diciendo, el entrenador del Bodeguero en charla con los periodistas presentes. En esa misma línea, el Gato analizó como vio el desarrollo del cotejo: “Los primeros minutos no me gustó a partir de los veinte mejoramos y el segundo tiempo entramos, esos primeros instantes ellos se cerraron y no nos dejaban entrar”.

📌Está clasificando a #Libertadores

📌Marcha 2° en la Copa LPF

📌Le ganó a Boca, Independiente y San Lorenzo

📌Hace 10 que no pierde

📌Lleva 16 sin caer como local

📌Promueve juveniles

📌Agarró como interino

📌Le dio identidad a Godoy Cruz



Daniel Oldrá es uno de los DTs del año. pic.twitter.com/ny8g4N2E6x — VarskySports (@VarskySports) October 19, 2023

Sin embargo, el director técnico del Expreso dejo en claro el objetivo en el corto plazo: “Primero queremos pelear el campeonato, de jugar algo diferente que nunca ha jugado nuestra institución. Somos consciente y sabemos lo que queremos. Los futbolistas están demostrando lo que quieren” dijo el adiestrador de 56 años. En esta temporada, el Tomba tiene saldo positivo a la hora de enfrentarse a los grandes: “Estamos en una etapa que el equipo nos está dando esa posibilidad, los jugadores están llevando acabó esta chance. Ellos nos dan esa tranquilidad como cuerpo técnico, todo el grupo empujan a los muchachos” siguió comentando en conferencia.

Por otra parte, Oldrá dio su mirada acerca de la actuación de Daniel Barrea, quien fue titular y reemplazó al suspendido Tomás Conechny: “Barrea es un hombre que juega por todo el frente de ataque, el siempre jugó por el costado. Se adapta a que puede jugar por los costados”. Además, en sus últimas palabras el DT de Godoy Cruz dio su visión acerca de la actuación del Indio Fernández: “El Indio tuvo una operación estuvo toda la semana, lo hizo muy bien. Me pidió jugar y terminó acalambrado, tuvo un gran nivel. Se sintió un poco ahogado y por suerte no tiene ninguna lesión”, el volante uruguayo salió reemplazado en el complemento en su lugar ingreso Cristian Núñez.