El Tomba y una riesgosa parada en búsqueda de afirmar su buen presente

Después del notable triunfo en su anterior presentación, donde Godoy Cruz derrotó por la mínima diferencia a San Lorenzo por el solitario grito de Nicolás Fernández, esta victoria lo ubico en el cuarto lugar de la Tabla Anual siendo el último que estaría sacando boleto a la Copa Libertadores 2024. Luego de una serie de resultados favorables, el mundo del club de calle Balcarce saben más que nunca en caso de ganar este jueves frente Newells subirá a la tercera ubicación y se acercará más al objetivo de volver a los ámbitos internacionales.

Tras una semana larga de trabajo, el equipo conducido por Daniel Oldrá entrenó en el Predio de Coquimbito de cara al choque vital en la noche de este jueves en suelo rosarino, el entrenador del Bodeguero no dio demasiadas pistas sobre un probable once y la idea principal es repetir algunos nombres del encuentro de hace unos días atrás en el Malvinas Argentinas. En principio serían dos las modificaciones: Thomas Galdames regresaría a la titular y lo hará en lugar de Manuel Guillen, el chileno no esta en el XI desde el empate (1-1) contra Racing, en este compromiso fue expulsado por roja directa y en las siguientes funciones no estuvo presente a raíz que fue citado por Chile para la doble ventana FIFA de octubre.

Sin embargo, otro apellido que vuelve será Tomás Conechny, el ex Almagro ya cumplió con su fecha de suspensión tras su doble amonestación en el triunfo ante Estudiantes (0-1) y el nacido en Comodoro Rivadavia reemplazará a Daniel Barrea. Esto quiere decir que Salomón Rodríguez, será la única referencia en el aérea y el uruguayo le ganó la pulseada al ex atacante de Belgrano.

¿El resto? Serán los mismos protagonistas volviendo al conocido dibujo táctico 4-2-3-1. Por su parte, Newells viene dulce tras ganar en su último cotejo cuando se midió ante Tigre (0-2) en Victoria y está ilusionado con la chance de acercarse más a la línea de Argentinos Juniors, el último que estaría sacando pasaje a la Copa Sudamericana 2024.

En el grupo B del campeonato, el conjunto dirigido por Gabriel Heinze está en la cuarta ubicación con catorce puntos producto de cuatro victorias, dos empates y solamente tres derrotas. A priori, Heinze metería mano en el once y introduciría un cambio: adentro Armando Méndez en lugar de Ramiro Sordo, también pateará el número telefónico con el ofensivo 4-3-3

Newells visitará el lunes 30 de octubre a Platense a partir de las 21:00. En tanto que Godoy Cruz visitará el martes 31 de este mes a Tigre desde las 19:00.

Se viene un match vital para las aspiraciones de los dos, Godoy Cruz buscará continuar siendo uno de los invictos del torneo y seguir siendo uno de los animadores de su zona, mientras que Newells quiere acercarse al lote de las instituciones que pelean por ingresar en los certámenes internacional del próximo año. Comienza a las 21:00 bajo el arbitraje de Pablo Dóvalo y será transmisión de TNT Sports.

Síntesis

Newells : Lucas Hoyos; Armando Méndez, Guillermo Ortíz, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich; Juan Sforza, Iván Gómez, Ángelo Martino; Cristian Ferreira, Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT : Gabriel Heinze

Godoy Cruz : Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Árbitro : Pablo Dóvalo

Asistente uno : José Castelli

Asistente dos : Marcos Horticolou

Cuarto árbitro : Gonzalo Pereira

VAR : Fernando Rapalini

AVAR : Julio Fernández

Estadio : Coloso Marcelo Bielsa, Rosario