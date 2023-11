Fernando Echenique otra vez bajo la tormenta del Tomba

Como aquella temporada 2011, Saúl Laverni fue uno de los principales responsables que Godoy Cruz no de la vuelta olímpica de aquel año y en un polémico empate (1-1) contra Banfield en el Florencio Sola, no cobró un golazo licito de Diego Villar y no marcó dos penales a favor del equipo que era conducido por Jorge Da Silva en los últimos minutos. Luego de varias dudas cuando se conocieron las designaciones para la fecha once de la Copa de la Liga, Fernando Echenique que venía de ser cuestionado por su actuación en el VAR en el triunfo (1-2) de Gimnasia sobre Barracas Central, estaba en el camino del conjunto dirigido por Daniel Oldrá y volvió a mostrar una pobre imagen.

Con el objetivo de pisar fuerte, el club de calle Balcarce sabía más que nunca si ganaba su match se subía a la punta en soledad de su zona en este campeonato tras la derrota del lunes de Belgrano en manos de Lanús en la Fortaleza. A pesar que el elenco de Oldrá y compañía no mostraron su mejor versión se lo vieron fastidioso con el juez principal de 43 años por algunos errores claves que podría haber cambiado la ecuación del compromiso.

NO VALE EL GOL DEL TOMBA: Barrea aparecía por el segundo palo pero tras la revisión del VAR, Echenique decidió no convalidar el tanto de Godoy Cruz por falta previa de Allende. ¿Qué te parece?



Cuando la tarde noche del Coliseo José Dellagiovanna iban 21’ del primer tiempo, Tadeo Allende se escapa por izquierda después de dejar atrás la marca de Sebastián Prieto y el ex Instituto mandó uno de los dolorosos centros al aérea. En un movimiento de “9”, Daniel Barrea solamente la tuvo que empujar ante el vencido arquero paraguayo Santiago Rojas y todos ya lo estaban gritando en el banco de suplente del Bodeguero.

Pero, en una polémica decisión, el réferi nacido en San Justo anuló el gol del ex delantero de Belgrano. ¿Por qué? levanto su mano derecha para sancionar el tiro libre a favor de Tigre por una presunta falta del “11”, de lo cual no hubo y tampoco contó con la intervención de la tecnología.

Y ESTO... ¿Era penal para el Tomba por falta de Cardozo a Fernández?



Primera situación que encendió la duda, luego en el complemento tuvo otro escenario difícil, a los 18’ Nicolás Fernández capturó una serie de rebote y el volante uruguayo se metía en el aérea del elenco de Lucas Pusineri. En el camino, el ex Fénix del vecino país se topó con la pierna de Agustín Cardozo, el mediocampista del Matador se lo llevó puesto al “13” y era un claro penal.

Ante los excesivos reclamos de los muchachos de don Gato y su pandilla que le pedían que le revisen esta jugada en el monitor, Héctor Paletta (estaba encargado en el VAR) ni el propio Echenique en el campo de juego, observaron absolutamente nada. Según explicó, el hombre de negro interpretó un choque de contacto. Otro fallo en contra del Bodeguero.

Por otra parte, en los antecedentes, el árbitro internacional tiene un registro poco favorable dirigiendo al Expreso y en su penúltima vez en la derrota y única jugando en el Malvinas Argentinas en este año contra Estudiantes (0-1) nuevamente no tuvo una buena tarde. Cerca de la media hora del primer capítulo, Fernando no cobró una falta clara de Benjamín Rollheiser ante Pier Barrios dio continuidad al juego y de ese saque de esquina, Luciano Lollo convirtió el definitivo 1-0 en el estadio provincial.

Sin embargo, en el amanecer del segundo tiempo a los cinco minutos, Juan Andrada le cometió una dura infracción a Mauro Méndez y el centrocampista había recibido en un primer momento la amarilla de Echenique. En la era de la tecnología nada está dicho, Germán Delfino en ese cuarto capítulo de la anterior Liga Profesional convocó al juez principal para que observe en detalle esa acción, finalmente dio marcha atrás anulando la amarilla y sacándole la roja directa al oriundo de San Luis, dejando al equipo que era conducido por Diego Flores con un hombre menos.