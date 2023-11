Los puntajes que dejó el empate de Racing en Varela

Gabriel Arias (5): El arquero de Racing está pasando por un momento en el que no necesariamente tiene todas las responsabilidades, pero tampoco te asegura el arco en cero como en otras ocasiones. Pudo hacer algo más en el cabezazo de Pratto; mientras que en el gol de Togni no tuvo la culpa.

Facundo Mura (4): Volvió a la titularidad, pero sigue mostrando demasiadas fallas con la pelota entre los pies. Apenas lo presionaron rifó la pelota al rival. En cuanto a la marca sufrió horrores, pero esto no fue exclusivo del carril derecho.

Leonardo Sigali (6): Partido discreto pero correcto del “Oso”. Se mostró seguro en las salidas con pelota dominada, pero volvió a sufrir en defensa cuando Racing quedaba mal parado. No cometió errores groseros individuales.

Gonzalo Piovi (2): Está en un nivel bajísimo, y el encuentro frente a Defensa y Justicia no fue la excepción. Perdió muchas pelotas en la salida y llegó tarde a la marca en varias ocasiones. Además, erró un penal. Por rendimiento, no debería seguir en el once titular.

Gabriel Rojas (4): Performance similar a su par en cancha. Le costó ser profundo y generar ataques con precisión, y sufrió demasiados desbordes de Solari por su lado.

Juan Nardoni (6): Fue clave en el dominio de Racing, sobre todo, durante casi todo el primer tiempo. Está claro que encontró el nivel por el que el club lo adquirió. Marcó, metió y jugó.

Aníbal Moreno (6): Fue el mejor de la cancha hasta el error infantil que cometió y terminó en el 2-1 de Defensa y Justicia. Así y todo, muestra en cada toque y decisión porque tiene calidad de exportación. Simplificó varias salidas con movimientos de otro nivel.

Agustín Almendra (6): Cada partido que pasa continúa afianzándose en el equipo y hoy mostró una buena versión de sí mismo. Transportó la pelota y jugó simple y rápido, algo más difícil de lo que parece. Además, es un futbolista que no dudó en trabar, marcar y ayudar a sus compañeros en la recuperación.

Gabriel Hauche (3): A pesar de convertir el primer tanto del partido, es muy flojo el rendimiento del demonio en cada intervención. No se le puede exigir velocidad, pero si precisión en los pases y definiciones. Erró un mano a mano tirando la pelota varios metros por arriba del travesaño.

Baltasar Gallego Rodríguez (6): Aceptable partido del joven surgido en el predio Tita. No pudo destacar como en otros casos, pero fue útil al ritmo vertiginoso que propuso el encuentro. Ayudó en defensa y aportó en ataque con desmarques y constante movimiento.

Roger Martínez (3): Sufrió un bajón de nivel considerable tras su lesión. Se lo nota lento y con poca agilidad. Jerarquía le sobra y lo demuestra en ciertos toques y movimientos, pero le falta integrarse más al juego y tener más presencia en el área rival.

Futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes:

Emiliano Vecchio (7): En el poco tiempo que estuvo en cancha volvió a ser determinante. Le falta desde lo físico, pero así y todo convirtió el gol del empate y le dio claridad a Racing en un momento donde el partido estaba descontrolado.

Jonathan Gómez (4): De la mano contraria a lo hecho por Vecchio, jugó demasiado difícil para lo que pedía el encuentro. Se enredó en pases internos que eran incluso complicados de ejecutar.

Juanfer Quintero (5): No es nada nuevo mencionar la calidad que tiene el colombiano. En cada pelota lo demostró a pesar de sus pocos minutos en cancha. Había convertido el empate parcial tras el penal errado de Piovi pero se lo anularon por Offside. Al igual que Vecchio, juega simple. Es claro. Le falta ser más regular.

Maxi Romero (5): A diferencia de otros partidos, ingresó bien el delantero. Tuvo pocas intervenciones, pero cada una fue valiosa. Participó de la jugada que terminó en el 2-2 de Vecchio. Corrió y presionó a los rivales en un momento donde la pelota quemaba.