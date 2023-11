La Canarinha sigue sumando soldados caídos: llegó el turno de Casemiro

Ya queda menos para la próxima doble ventana FIFA y la última de este año, donde Argentina marcha en primer lugar de la tabla de posición en las Eliminatorias Sudamericanas con doce puntos, sumando hasta acá puntaje ideal y esta cerca de abrochar su boleto a la próxima cita mundialista. En el horizonte del equipo conducido por Lionel Scaloni será el momento de cerrar el 2023 en los clásicos, la primera parada será frente a la difícil Uruguay de Marcelo Bielsa el jueves 16 desde las 21:00 en La Bombonera y días más tarde se enfrentará a Brasil, el martes 21 a partir de las 21:30 en el Maracaná de Río de Janeiro.

Durante los próximos días, el entrenador dará a conocer la nómina final de convocados para estos últimos doble cotejos y en las últimas horas salió a la luz que Valentín Castellanos y Matías Soulé figuran en la pre-nómina. Esto no quiere decir que ya estarán entre los elegidos por el director técnico nacido en Pujato.

Sin embargo, hace instantes se conoció que Casemiro, el mediocampista experimentado no estará presente en el combinado brasileño a raíz de un problema en los isquiotibiales que sufrió en la derrota del Manchester United (0-3) contra Newcastle. Según el comunicado que emitió, el club inglés, el ex Real Madrid estará inactivo por varios compromisos y no llegaría a la doble fecha FIFA de noviembre.

En la anterior doble jornada de noviembre, el nacido en Sao Pablo jugó apenas 71’ en el empate ante Venezuela y salió producto de una dolencia física y disputó los noventa minutos en la caída contra el elenco uruguayo. Cabe recordar que Fernando Diniz, actual DT de Fluminense, finalista de la Copa Libertadores (mañana define al nuevo campeón de América cuando se mida ante Boca) ya había perdido a Neymar, el ex Barcelona ya fue operado exitosamente de la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco de su rodilla derecha.

En la antesala al match ante la Scaloneta, Brasil se verá las caras el 16 frente Colombia en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y en este camino con destino final el mundial 2026 está en el tercer escalón con siete unidades (+3 su diferencia de gol). Tiene un saldo de dos triunfos, un empate y una derrota; convirtió siete goles a favor y recibió cuatro tantos en contra.