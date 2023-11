El Tomba está copado y va por más

Los futbolistas están ilusionados, el cuerpo técnico ni hablar y la gente volvió a ser su fiesta en todos los sectores del Malvinas Argentinas. De la película de terror que vivió en la temporada 2022 con la soga a cuello a este presente que lo tiene como una de las revelaciones del actual campeonato.

En este largo camino todos coinciden en una sola palabra hay que ir “paso a paso”, en una nueva fecha que se le dieron todos los resultados a Godoy Cruz sabía que si ganaba su encuentro se trepaba a la primera ubicación de su zona y esperar novedades desde Barrio Alberdi. No solamente logro su cometido, sino que también aseguró su plaza en la Sudamericana 2024 y se asienta más en la tercera colocación de la tabla anual soñando con sacar pasaje a la Copa Libertadores 2024.

Una nueva batalla para los muchachos del Gato y ya desde el minuto cero se vieron las intenciones, el club de calle Balcarce mantuvo el número telefónico 4-2-3-1 con Salomón Rodríguez de referencia en aérea por Daniel Barrea. En los primeros minutos no había demasiadas chances frente a los arcos, salvo unos remates lejanos de Tomás Conechny o Nicolás Fernández ninguno le hizo daño a Ramiro Macagno.

En el plan del conjunto dirigido por Martín Palermo era esperar en su campo y salir rápido de contragolpe de la mano de Ronaldo Martínez o alguna trepada de Ciro Rius por el carril derecho. Sin embargo, cuando no pasaba nada en la tarde soleada del estadio provincial a los diez minutos, el Expreso rompió el cero a la salida de un tiro de esquina ejecutado por el Indio Fernández encontró la cabeza de Pier Barrios.

El ex Quilmes, entre otros se despego de su marca y sorprendió a la tibia defensa del elenco de Vicente López para un testazo llovido por encima del ex arquero de Newells, el dueño de casa lo destrabó antes de los diez minutos. Pelota bajo la camiseta y desatar la locura de los miles de fanáticos que nuevamente no le importo el horario para que el Malvinas luzca con un buen marco.

Pero, diez minutos más tarde después del grito del defensor central, Lucas Arce rápido sacó un lateral cerca del banco de Oldrá y la metió al aérea para que Rodríguez aguante la marcación cercana de Gastón Suso. El delantero uruguayo pivoteó y en su intención de enviar el centro en el camino se topo con Ignacio Velázquez, el zaguero central del Marrón descolocó a Macagno para el transitorio 2-0.

Los hombres conducidos por Palermo pedían una falta en ataque del ex Rentista, Leandro Rey Hilfer y Facundo Tello en el VAR revisaron la jugada, el árbitro principal lo convalidó para estar más tranquilo y manejar el compromiso a su criterio. Godoy Cruz de manera inconsciente se replegó en su campo y le cedió la iniciativa a Platense que no encontraba los caminos a pesar de un cabezazo desviado de Sasha Marcich.

Por otra parte, en el segundo tiempo, el Titán movió el banco con gente fresca y antes de iniciar el complemento metió tres cambios, el ex delantero de Boca Juniors estaba disconforme con la floja imagen mostrada en ese primer capítulo. El Calamar se adelantó más en el verde césped, Raúl Lozano remató cruzado y provocó la brillante intervención de Diego Rodríguez, el capitán del Tomba se lució abajo ante el disparo del lateral derecho.

En la idea del equipo conducido por Oldrá y compañía sintió el desgate lógico de lo realizado en la etapa inicial se dedicó a defender con uñas y dientes para salir rápido o descansar en los pies de Hernán López Muñoz. Marco Pellegrino, el atacante ingresado otro que probó para que el Ruso Rodríguez le ponga candado a su arco y mantener su portería en cero.

La mano del DT era cerrar el match adentro Cristian Núñez y Braian Salvareschi para aguantar el marcador, también Barrea, el ex Belgrano que venía arrastrando una molestia física para liquidar cuanto antes el compromiso. Rey Hilfer bajo el telón, donde los varios minutos adicionados eran solamente anécdotas y en las gradas ya se vivía una verdadera fiesta al grito de “Mendoza, nos vamos de copas otra vez…”.

Y no es para menos, cada pasillo de La Bodega está viviendo días felices de la mano de su ídolo a cargo del barco ya abrochó su lugar en la Copa Sudamericana 2024 (será la tercera participación en su historia). Se ilusiona de regresar a la Copa Libertadores 2024 y está a un paso de conseguirlo como frutilla del postre terminará la fecha doce como único puntero de su grupo, tras la reciente derrota de Belgrano contra Tigre (0-3). Ah, un resultado positivo el próximo lunes ante Sarmiento en Junín sacaría pasaje al cuadro de los ocho mejores del torneo y como si fuera poco cada vez más cerca de la Libertadores del próximo año.

Síntesis

Godoy Cruz (2): Diego Rodríguez ©; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes; Nicolás Fernández; Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. DT : Daniel Oldrá

Platense (0): Ramiro Macagno; Raúl Lozano, Ignacio Velázquez, Gastón Suso ©, Juan Infante; Ciro Rius, Leonel Picco, Nicolás Castro, Franco Díaz, Sasha Marcich y Ronaldo Martínez. DT : Martín Palermo

Goles : en el primer tiempo : 10’ Pier Barrios (GC) y 20’ Ignacio Velázquez-en contra- (GC)

Cambios : al inicio del segundo tiempo : Lucas Ocampo; Marco Pellegrino y Luciano Ferreyra por Ciro Rius; Ronaldo Martínez y Sasha Marcich (P); 18’ Nicolás Servetto por Leonel Picco (P); 23’ Cristian Núñez por Hernán López Muñoz (GC); 28’ Daniel Barrea por Salomón Rodríguez (GC); 29’ Gonzalo Valdivia por Nicolás Castro (P) y 36’ Manuel Guillen y Braian Salvareschi por Bruno Leyes y Tadeo Allende (GC)

Amonestados : en el primer tiempo : 41’ Hernán López Muñoz (GC) y en el segundo tiempo : 21’ Federico Rasmussen (GC)

Expulsados : no hubo

Árbitro : Leandro Rey Hilfer