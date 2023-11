Pablo Maffeo, el nombre escondido bajo siete llaves de la Scaloneta

Ya tiene un borrador en la mente, luego de los últimos encuentros de una nueva semana de la Champions League, Lionel Scaloni iba a esperar hasta último momento para dar a conocer los citados para los compromisos frente Uruguay y Brasil en esta última doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo la próxima cita mundialista. Durante las últimas horas salió a la luz, un apellido que no estaba en los planes de nadie y se trata de Pablo Maffeo, el futbolista que juega en España defendiendo los colores del Mallorca es uno que podría estar en la nómina.

Este apellido se podría transformar en una de las sorpresas, debido a que el lateral nació en Barcelona y tiene chances de ser llamado por el elenco campeón del mundo producto de que su madre es argentina o incluso puede ser convocado en Italia. Según trascendió desde el cuerpo técnico ya se comunicó con el ex Girona y dejaron en claro que tiene que solucionar un problema burocrático en caso de estar presente en la última doble fecha FIFA de este año.

Uno de los principales motivos de esta decisión tiene que ver porque Gonzalo Montiel aún no se recupera de su molestia física que sufrió en Lima y Juan Foyth, todavía viene arrastrando problemas en su hombre, en el espectáculo contra Perú, el DT nacido en Pujato tuvo que improvisar con Lucas Martínez Quarta de lateral derecho. El jugador de 26 años tiene pasado por las juveniles del combinado español disputó un puñado de partidos la Sub 21, Sub 17 y Sub 16 respectivamente.

En esta temporada, el ex Manchester City entre otros lleva jugado solamente diez encuentros (no convirtió ningún gol) y dio una asistencia en el fútbol del viejo continente. Maffeo se podría convertir en una de las revelaciones de la próxima lista Xl de la Scaloneta.