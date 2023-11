Acá están, estos son: dos caras nuevas para el cierre del año

Ahora sí, de manera formal arranca la cuenta regresiva y el regreso de los campeones del mundo está a la vuelta de la esquina, este jueves desde las 21:00 recibe en La Bombonera a Uruguay en una nueva edición del clásico “rioplatense” y días más tarde cerrará esta doble ventana FIFA en el derbi sudamericano frente Brasil en el místico Maracaná. Durante las últimas horas, Lionel Scaloni llegó al país y fue recibido por aplausos por los presentes en el aeropuerto Ezeiza, el entrenador de Argentina ya dio a conocer oficialmente la lista de citados para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericana y en la misma se destacan algunos nombres sorpresivos.

Entre esos apellidos está Francisco Ortega, el lateral izquierdo ex Vélez Sarsfield hoy en el Olympiacos de Grecia es uno de los casos que se metió en la consideración del cuerpo técnico encabezado por el DT nacido en Pujato. El santafesino recibió su primer llamado en la Mayor anteriormente tiene paso por las Juveniles, donde tiene antecedente la Sub 23, Sub 20 y en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Después de recibir la autorización correspondiente, Pablo Maffeo, el español que juega en el Mallorca de aquel país le dio el visto bueno y es uno de los tantos casos que sorprendió Scaloni al dar los convocados finales. Ante la falta de oportunidad en España, solamente tiene registro en los canteranos del combinado europeo, su madre es nacida en suelo argentino y su padre es italiano contaba con la chance de defender cualquiera de estos tres elencos.

Por otra parte, en otra línea aparecen los retornos de Paulo Dybala, Ángel Di María y Giovani Lo Celso luego de superar algunos problemas físicos que lo tuvieron al maltraer en el último tiempo principal motivo por el cual no estuvieron en los cotejos del mes pasado contra Paraguay y Perú respectivamente figuran entre los elegidos por el director técnico de 45 años. Además, a diferencia de la lista de octubre, Alejandro Garnacho, el atacante del Manchester United es uno de los ausentes.

Sin embargo, las bajas que tendrá la Albiceleste en estos últimos compromisos de este año son Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Lucas Beltrán, en estos tres mencionados están con distintas dolencias físicas y no llegaban en condiciones. En horas del lunes llegarían los hombres convocados y seguramente a la tarde sea el primer entrenamiento previo al compromiso ante el conjunto conducido por Marcelo Bielsa.