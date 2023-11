Racing aprovechó la ineptitud de dos futbolistas de Lanús y se llevó los tres puntos

Otro partido vital más en el camino de Racing fue el de este sábado contra Lanús. Luego del empate con sabor a derrota frente a Central Córdoba en el Cilindro, dar vuelta la situación era una obligación si los de Avellaneda aspiraban con llegar a la última fecha con chances de entrar a Playoffs en la Copa de la Liga y con posibilidades reales de clasificar a Copa Sudamericana.

La Academia ganó 0-2 en La Fortaleza, y es imposible pasar por alto la ingenuidad con la que el propio Lanús entregó los tres puntos. Todo sucedió casi al término del primer tiempo. Pero antes, un golazo de Baltasar Rodríguez puso en ventaja al visitante. El juvenil surgido del predio Tita es el goleador de Racing en esta Copa de la Liga Profesional 2023 con 5 tantos.

El partido, aún once contra once, no fue vistoso para imparciales. La dupla Videla – Grazzini coloco, llamativamente, a Jonathan Gómez como lateral – volante por la izquierda, mientras que Iván Pillud volvió al once titular y se cerró para conformar una línea de tres centrales. ¿Por qué tanto recaudo? Racing, hasta el encuentro de hoy, nunca había podido mantener el arco en cero.

El Granate, hasta las dos expulsiones, fue quien tuvo la posesión de la pelota. Y nada más. Porque una vez en 3/4 de cancha rival nunca supo cómo ser incisivo. Por el lado celeste y blanco tampoco sobraron las ideas. El encuentro era un 0-0 clavado. Pero la ineptitud de dos de los futbolistas del local desencadenó que Racing se lleve definitivamente la victoria.

El primero fue José Canale. El paraguayo, sin contexto alguno, le metió un codazo a Roger Martínez cuando el arquero granate, Lucas Acosta, tenía la pelota en sus manos. A instancias del VAR, Fernando Rapallini expulsó al futbolista y sancionó penal para Racing. Pero ahí no se termina la historia. Inexplicablemente cuando Gonzalo Piovi se preparaba para lanzar el tiro desde los doces paso, Cristian Lema, adrede, también le pegó otro codazo a Roger. Los dos jugadores del local se fueron al vestuario y Racing se puso 0-2.

Las dos agresiones que dejaron a Lanús con 9 futbolistas en cancha. Foto: Capturas.

La crónica tranquilamente podría terminar en este momento. No hubo segundo tiempo. Lanús, lógicamente, hizo lo que pudo. Una diferencia de dos hombres es demasiado notoria en el fútbol profesional. Y hoy no fue la excepción.

Racing pudo haber convertido más goles, y las circunstancias y la situación en las tablas de posiciones lo ameritaban. Pero nunca puso el pie en el acelerador. Es más, siguiendo con la metáfora automovilística, los futbolistas jugaron en primera durante todo el complemento. Hasta, a veces, con el freno de mano puesto.

El único que parecía entender la situación fue Gabriel Arias, quien se acercó a la dupla técnica a advertirles sobre la tibia actuación académica a pesar de la victoria parcial.

Está claro que los tres puntos se fueron para Avellaneda y ese era el objetivo principal, pero también es un hecho que la actuación en el segundo tiempo dejó mucho que desear. Sin sobrarle nada, pareció respetar demasiado a un rival que estaba en la lona. Y la diferencia de gol puede jugar un aspecto crucial en las clasificaciones.

En definitiva, La Academia ganó un cotejo de visitante que, en la previa, era más que complicado. El rival lo ayudó y le dio un empujoncito a un Racing que se jugará todo en la última fecha contra Belgrano. Todo depende del conjunto de Avellaneda. ¿Esto es una buena o mala noticia?