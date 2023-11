Daniel Oldrá: "Fue todo muy parejo, en el segundo tiempo no hubo muchas situaciones de gol"

El Tomba igualó 0-0 ante Sarmiento en el estadio Eva Perón por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional y además de asegurarse la clasificación a los cuartos de final del torneo por ser el líder de la Zona B con 22 puntos, también está a un solo paso de lograr la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores ya que en la tabla anual ocupa la tercera posición con 63 unidades.

Una vez finalizado el duelo ante el Verde, Daniel Oldrá en conferencia de prensa habló sobre el juego del rival y la actuación del equipo: "veníamos a buscar los 3 puntos porque los necesitamos, sabemos que sarmiento necesitaba ganar porque está peleando el descenso y también sabíamos que iba a ser duro como fue. Creo que tuvimos un buen primer tiempo y ya en el segundo nos quedamos un poquito. De todas formas fue todo muy parejo porque no hubo en el segundo tiempo muchas situaciones de gol."

Consultado sobre si con los cambios que realizó fue a buscar el partido el DT respondió, "Si porque es la única forma que tenemos hemos llegado hasta acá de una manera y no tenemos otra. La esencia de este equipo es esa y por ahí defenderse en esta instancia me parece que no es lo que mejor sentimos como equipo. Creo que en el segundo tiempo no tuvimos muchas chances. Ellos hicieron un par de cambios, cambiaron tres jugadores apenas se inició el segundo tiempo y se hizo todo mucho más parejo."

Sobre la próxima y última fecha que será ante Boca en Mendoza el entrenador aseguró: "Espero que sea una fiesta por lo que significa Boca y a su vez va a ser el último partido del torneo en nuestra casa y dios quiera que lo terminemos felices y podamos lograr el otro objetivo que tenemos. Además con este punto hemos clasificado a la otra fase así que calculo que va a ser una fiesta. Hay que disfrutarlo, porque muchas veces no la vamos a tener a estas instancias porque las competencias son duras, difíciles y hoy tenemos que disfrutar este pequeño momento que estamos viviendo todos."