Las matemáticas del Bodeguero en búsqueda del ansiado boleto a la Libertadores

Deberá esperar. Luego de lo que fue la igualdad en el Eva Perón de Junín, el equipo conducido por Daniel Oldrá volvió a treparse al primer lugar de su zona y se clasificó a los playoffs de la Copa de la Liga, donde hoy se enfrentaría a Colón en los cuartos de final. Este punto conseguido frente a Sarmiento en la tarde del lunes, lo sigue teniendo al club de calle Balcarce en tercer lugar de la tabla anual y en puestos de clasificación directa a la próxima Copa Libertadores con 63 puntos, uno menos que Talleres que marcha en la segunda ubicación.

Pensando en la última fecha de esta primera parte del campeonato, Godoy Cruz recibirá a Boca Juniors en el estadio provincial (aún no hay día ni horario confirmado) lo que si se confirmó que será post párate debido a la última doble ventana FIFA. En la ecuación para sacar boleto de manera directa a la Libertadores del próximo año, tendrá que ganar si o si para no depender de nadie o no estar sufriendo con resultados ajenos.

Pero, si el conjunto de Oldrá empata ante el elenco de Mariano Herrón tiene que esperar que Estudiantes (61) no le gane a Lanús (56) que está luchando por ingresar a la Copa Sudamericana 2024, torneo que ya se aseguró jugar el Expreso en la próxima temporada. Otro marcador que podría ayudar al sueño copero del Bodeguero es esperar a que San Lorenzo (61) tampoco se quede con las tres unidades cuando reciba a Central Córdoba, en un duelo atractivo de ambos clubes que buscan estar en los playoffs del campeonato.

Sin embargo, otra de los cotejos que también estará puesto el foco de La Bodega es el match entre Rosario Central (62) contra Arsenal en el último espectáculo del Arse en la máxima categoría en su cancha a raíz que fue el primero que descendió a la Primera Nacional. Si, el plantel de Miguel Ángel Russo no gane su visita al Viaducto, es otra hipotética situación para que el Tomba regrese a disputar su quinta Libertadores tras cinco años de su última participación que fue en la edición 2019 (llegó hasta octavos de final quedando afuera contra Palmeiras 2-2 en Mendoza y derrota 4-0 en Sao Pablo).