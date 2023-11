Suarez y su charla con Messi: "Es lindo volver a enfrentarnos"

Luis Suarez goleador de Gremio vuelve al equipo nacional de Uruguay justo para el choque de Eliminatorias contra la Selección Argentina donde volvera a compartir cancha con Messi ​​​​​​, su amigo y viejo socio del Barcelona.

"Hablamos, estuvimos hablando, él estaba feliz, muchas veces me preguntaba por la Selección" conto el Pistolero en una entrevista con la prensa oficial de la AUF. "Ahora, contento por la citación obviamente volver a enfrentarnos es algo muy lindo" afirmo.

El goleador de Gremio aseguro que ahora se siente "con esos cosquilleos de unas de las primeras citaciones" y dejo en claro que aun tenia esas ganas de continuar en la Celeste. "Estaba con muchas sensaciones encontradas, si no daba mi fisico, si no estaba preparado mentalmente, ver como iba a responder en un futbol exigente como el brasileño, fue lo que senti decirlo. Despues pasaron los meses y uno se fue sintiendo bien, demostrando que seguia con ganas de seguir en la Seleccion. Siempre siendo un hincha mas, disfrutando de los partidos, en contacto con los compañeros, felicitandolos". expreso.

"Soy muy de pensar, muy cabeza dura. Uno se tiene que acostumbrar donde sea, en cualquier parte del mundo. Siempre te deja la incertidumbre de saber si vas a rendir físicamente, todo el mundo sabe lo que he sufrido, no me puedo quejar para nada. Vengo aguantando bien, jugando la mayoria de los partidos, si llegamos a cumplir en los cuatro partidos del Brasileirao y jugar en la Selección, completaría lo maximo de partidos que he hecho en un año de mi carrera". Agrego Luis.

Suarez y el pedido de Bielsa en Uruguay

Luis Suarez conto con muchos detalles los entrenamientos con Marcelo Bielsa, quien asumio en la Celeste en este 2023. "Lo que pide el entrenador, la constancia fisica que exige, el futbol que plantea ofensivamente. Conozco a todos, jugué con la mayoria, tienen una dinamica, ritmo y potencia que vienen demostrando en sus clubes. Con detalles que pide el entrenador, vi a un Uruguay muy bueno ofensivamente, marcando diferencia en partidos, jugadores como Darwin, Nico ​​​​​, todo el equipo, vi un equipo muy comprometido. Lo que representa "pajarito" para la seleccion eso habla de lo que es la nueva generacion que viene".

Luis Suarez debuto a los 20 años en la seleccion mayor de Uruguay con Oscar Tabarez como entrenador y lleva disputados 137 partidos oficiales, con 68 goles y 39 asistencias, que lo convierten en el maximo artillero historico de la Celeste.