Habemus anuncio del último telón

Luego del empate en el Eva Perón de Junín frente Sarmiento, Godoy Cruz sacó boleto a los playoffs de la Copa de la Liga, donde marcha en primer lugar de la zona B y ya tiene reservado su asiento en el cuadro de los ocho mejores del campeonato, hasta el momento se enfrentaría a Colón en ese cuadro. Con el objetivo de sacar pasaje a la Copa Libertadores,, el club de calle Balcarce solamente quedó a un paso de disputar su quinta participación en el certamen más importante del continente se encuentra en la tercera colocación de la tabla anual y solamente necesita un triunfo en la última fecha para no depender de nadie para estar nuevamente en esta competición tras cinco años.

Durante las últimas horas, Liga Profesional en sus medios de comunicación anunció como se jugará la última jornada de esta primera parte del torneo, el Bodeguero recibirá a Boca Juniors en el estadio provincial antes del arranque de los cuartos de final. Este cotejo será el próximo domingo 26 después del párate de este fin de semana por las elecciones presidenciales en nuestro país y post doble ventana FIFA a partir de las 21:30 en el último horario del domingo futbolero.

En el caso del Expreso ya sabrá los resultados de sus rivales directo por la plaza de la Libertadores a raíz que Talleres (vs Independiente) y Rosario Central (vs Arsenal) jugarán ese mismo día, pero desde las 18:00. Mismo sucederá 24 horas más tarde, otros compromisos que estará puesta la atención del conjunto dirigido por Oldrá serán Estudiantes (vs Lanús) y San Lorenzo (vs Central Córdoba) se jugará el lunes 27 con horario de inicio a las 19:00.

DE MENOS A MÁS. El "Indio" Fernández es uno de los jugadores más regulares en este semestre del Tomba. Foto: Web

Sin embargo, en el último antecedente del Tomba recibiendo al elenco de la Ribera fue el pasado 22 de junio y una goleada histórica por un categórico 4-0 en el estadio provincial. Diego “Ruso” Rodríguez- de penal-, Hernán López Muñoz, Tadeo Allende y Tomás Conechny los gritos en el Malvinas para sorprender al equipo que era conducido por Jorge Almirón.

Cabe recordar que el Xeneize esa semana, el miércoles 22 a las 21:10 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba se enfrentará a Estudiantes por las semifinales de la Copa Argentina ya en el ámbito doméstico no tiene ninguna chance de quedar en el top cuatro del grupo B. ¡Que se repita lo de esa noche de junio, Godoy Cruz!