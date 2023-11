La Scaloneta quedó en la puerta de “robarle” la marca al Loco

Paso en falso. Sin jugar demasiado bien, donde durante los noventa minutos no generó ningún tiro al arco defendido por Sergio Rochet salvo un cabezazo de Lautaro Martínez cerca del final que el arquero del Inter de Porto Alegre respondió a puros reflejos, Argentina no tuvo una buena noche y cayó en el clásico del Río de La Plata contra Uruguay en la cancha de Boca Juniors para su primer traspié en estas Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de un extenso invicto de 25 encuentros sin conocer la derrota en el rubro Eliminatorias, los campeones del mundo dejaron pasar la chance de sacar más diferencia con sus perseguidores en la tabla de posiciones y sumar puntaje ideal. Antes del inicio de la doble ventana FIFA, el elenco nacional marchaba en primer lugar con doce puntos producto de cuatro triunfos consecutivos (Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú) habían sido las víctimas en las primeras cuatro fechas, no le había anotado ningún gol hasta este espectáculo que Ronald Araujo y Darwin Núñez vencieron la resistencia de Emiliano Martínez.

SOBREVIVIENTE. Pablo Aimar hoy en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni formó parte del proceso de Bielsa. Foto: Web

Sin embargo, Lionel Scaloni y compañía quedaron al borde de alcanzar una marca histórica de Marcelo Bielsa, el entrenador que hoy dirige la Celeste tiene en su palmarés, siendo el director técnico de mejor comienzo en un campeonato eliminatorio rumbo alguna cita mundialista. En la etapa clasificatoria de Corea y Japón, el Loco ganó sus primeros cinco espectáculos: vs Chile -Más Monumental- (4-1), vs Venezuela -en Maracaibo- (0-4), vs Bolivia -estadio de River Plate- (1-0), vs Colombia -Bogotá- (1-3) y vs Ecuador -Antonio Vespucio Liberti- (2-0).

Recién el 26 de julio de 2000, se cortó esta racha, la Albiceleste en Sao Pablo perdió frente Brasil por un contundente 3-1. Ahora, el objetivo de la Scaloneta es dar vuelta rápidamente la pagina y enfocarse en el derbi del próximo martes, cuando desde 21:30 se enfrente a la Canarinha en el Maracaná de Río de Janeiro en lo que será la última función de este año y el último match por los puntos previo al comienzo de la Copa América del próximo año, en el medio hay una doble jornada FIFA en marzo que se disputará unos amistosos.