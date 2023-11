Lionel Scaloni: " No estuvimos nunca cómodos, ellos merecieron el triunfo"

Lionel Scaloni dejo todas sus sensaciones luego de la derrota en la Bombonera por 2-0 de la Selección Argentina ante el Seleccionado Uruguayo en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

"La verdad que fue un partido donde no estuvimos comodos, ellos merecieron el triunfo sin dudas. No encontramos los caminos nunca, esa es la realidad. Intentamos en el segundo tiempo corregir con algun cambio, pero bueno parece que no era el dia. Pero repito, es merito de ellos por como jugaron" inicio el entrenador albiceleste.

"Lo tendria que pensar bastante o mirar el partido pero en el poco tiempo que paso creo que ellos fueron mejores, esa es la realidad. No estuvimos en el partido y después bueno, podre analizar mirando bien el desarrollo pero el rival a veces juega y hay que felicitarlo la verdad" destaco en relación al rival que le propino su sexta derrota como entrenador de Argentina a cinco años del inicio de su ciclo.

"Viene un partido muy dificil, intentaremos hacer lo mejor. Creo que este equipo dio muestras de sobra de que puede salir de situaciones dificiles, aca se pierde y se gana como equipo, no hay otra. Hay veces que hay que darle el merito al rival, no podemos pensar que por ser Campeones del Mundo no vamos a perder nunca" agrego Scaloni con respecto al golpe y la cercania del superclasico Sudamericano contra Brasil del proximo martes en el Maracana.

"No somos imbatibles, lo dije y lo voy a seguir diciendo, el jugador se siente respaldado con el apoyo de la gente, ojala sea siempre asi" cerro el oriundo de Pujato luego de sufrir su primera derrota por las Eliminatorias Sudamericanas.