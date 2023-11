Lionel Messi y un objetivo en lo inmediato: tener su bautismo frente a la Verdeamarela

Última función de este año. Luego de la derrota sufrida frente Uruguay en La Bombonera, Argentina ya dio vuelta la página y está en los últimos detalles previo al cotejo de este martes en el mítico Maracaná, cuando el martes a partir de las 21:30 se enfrente a Brasil en una nueva edición del clásico más importante del continente. Todavía, Lionel Scaloni no dio ningún indicio de un probable once, aunque el entrenador tiene pensando meter algunos cambios en el XI y solamente hay un nombre fijo se trata de Lionel Messi, futbolista indiscutido en la columna vertebral del DT nacido en Pujato.

SE MANCHÓ. La pelota luego de la suspensión del clásico de 2021 tras la Copa América por varios intrusos dentro de la cancha. Foto: AP

En este cotejo en Río de Janeiro, el astro rosarino buscará tener su estreno en las redes debido a que nunca le pudo anotar a la Canarinha en un compromiso por las Eliminatorias tanto en nuestro país como en suelo brasileño. ¿Cómo es su historia en territorio carioca? Entérate más de esto.

La primera vez que lo tuvo en la vereda de enfrente fue en el sufrido camino a Sudáfrica 2010, el ex Barcelona en aquel entonces formó el binomio de ataque acompañado de Julio Cruz en un empate sin goles en el Minerao. Aquella noche de Belo Horizonte, en los últimos minutos salió reemplazado en su lugar ingreso Rodrigo Palacio.

Sin embargo, en la etapa clasificatoria a Rusia 2018 en la goleada sufrida por el elenco que era dirigido por Edgardo Bauza fue derrota por un categórico 3-0. Esta noche de noviembre de 2016, el hombre surgido en las inferiores de Newells jugó suelto en el dibujo táctico 4-2-3-1.

Por último, en aquel polémico antecedente de la suspensión de septiembre 2021 post título obtenido de la Copa América, las autoridades del vecino país acusaron algunos jugadores de no cumplir con la cuarentena obligatoria a raíz de la pandemia de Covid 19. Solamente iban cinco minutos del primer tiempo en el Arena Do Corinthians, el ex París Saint Germain era titular en el trío en la zona ofensivo acompañado de Ángel Di María y Lautaro Martínez tras esta insólita situación, el dueño fue suspendido. La imagen más recordada de Messi con su amigo, Neymar tomándose la cabeza por lo sucedido en esa tarde en Sao Pablo.

¿Romperá su racha negativa de Messi ante Brasil por los puntos en territorio brasileño? Al igual que sucedió hace un mes atrás en Lima, el jugador del Inter de Miami mojó por duplicado en la victoria sobre Perú y le puso fin a su sequía adversa frente al combinado de Juan Reynoso.