Fernando Diniz palpitó el clásico con Argentina: "Nos preparamos para dar lo mejor ante un gran rival"

Este martes, Argentina visita a Brasil en el Estadio Maracaná por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, desde las 21:30 horas de nuestro país. En la conferencia de prensa previa al duelo, el entrenador de la Verdeamarela expuso cuáles son sus ideas sobre la Albiceleste y el capitán argentino.



"Si no es la mejor, es una de las mejores. Ha pasado un tiempo, no sólo porque ganó la Copa del Mundo. Hay jugadores de las ligas mas importantes, de forma destacada. Y ahí está Messi", aseguró el DT.



En cuanto a la forma de jugar del conjunto conducido por Lionel Scaloni, manifestó: "Es un equipo que viene jugando desde hace mucho tiempo, tiene un ciclo ganador, y ha mantenido una base. Se encuentra entre las tres mejores, actualmente. Somos conscientes de ello y nos preparamos para dar lo mejor de nosotros ante un gran rival".



Y a la vez, remarcó que la dificultad de enfrentarse a Lionel Messi quien se mueve rápido. "Los ajustes y la cohesión son los que harán o deshacerán el juego. No hay manera de no preocuparse por un jugador de ese tamaño. Y tenemos que jugar. No huyas de las características y al mismo tiempo intenta contener toda la capacidad creativa que tiene", indicó.



Luego, explicó su decisión de armar el ataque con Raphinha, Rodrygo, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli: "No veo el fútbol asi, si añadiera un centrocampista o un jugador mas, el equipo estaría mejor protegido. Brasil en el Mundial jugó con una formación similar. Neymar, que también es delantero, dos extremos abiertos, un delantero centro, y Paquetá, con una característica mas ofensiva incluso que Bruno Guimaraes".



Y agregó: "Tratan al cuarteto como algo innovador, pero no lo es. Lo que cambia es que hay una nueva forma de jugar, con mas agresividad, y el equipo se está adaptando, eso lleva un poco de tiempo", señaló. "Mi forma de pensar sobre el fútbol no es departamentalizar el juego. Es una forma mucho mas orgánica, mas conjunta, todos los jugadores tienen que jugar cohesionados para que las cosas funcionen de manera más efectiva", concluyó.



La Selección de Brasil no se encuentra en un buen momento, sacó un solo punto de los últimos 9. Empató como local con Venezuela, y perdió contra Colombia y Uruguay. Pero un dato alentador para la Verdeamarela es que nunca perdió un partido como local en las Eliminatorias Sudamericanas.



La bajas para este martes son varias: la mas sensible es la de Neymar, quien se rompió los ligamentos en el duelo ante los charrúas en Montevideo. Tampoco estarán Vinicius por una rotura muscular, Casemiro, por desgarro, Ederson por una lesión en el pie, Danilo por un desgarro y Richarlison quien decidió operarse de una lesión en la pelvis.



Por lo que los once que saldrían a jugar contra Argentina son: Alisson; Emerson, Marquinhos, G. Magalhaes, Augusto; Bruno Gimaraes, André; Raphinha, Rodrygo, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesús o Joao Pedro.