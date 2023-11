Lionel Scaloni: "Necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando"

Argentina venció a Brasil por 1-0 en el Estadio Maracaná en otro partido que quedó para la historia. Luego del encuentro el entrenador argentino, Lionel Scaloni, sorprendió a todos cuando en conferencia de prensa puso en duda su continuidad en la Selección Argentina.

“En cuanto al balance, ahora toca una cosa importante que quería decir. Parar la pelota, ponerme a pensar porque tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar en este tiempo, se lo diré al presidente y a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energía posibles y que esté bien” declaró ante los medios presentes el entrenador argentino.

Anteriormente el oriundo de Pujato destacó la entrega de los jugadores a lo largo de las Eliminatorias diciendo: “Siento un enorme orgullo de dirigir a estos chicos. Estoy orgulloso de tener un grupo así porque la vara está muy alta. El otro día perdimos y volvimos a competir, que es lo que queremos y les pedimos. Compitiendo de esta manera ellos saben que son una Selección difícil que son un grupo que se apoya mutuamente. Es un orgullo poder dirigirlos”.

Sobre los graves incidentes previos al partido, con la policía de Brasil reprimiendo a los argentinos, el DT lamentó: “No sé qué palabra utilizar para no ser grosero, pero es muy feo que pase eso. Sean argentinos o brasileños. Algunos tenían familiares cercanos ahí y no sabían si estaban o no. Jugar un partido en esas condiciones era difícil, aún así el partido salió como lo planeamos, con ellos buscando mucho por adentro y nosotros bien para neutralizar ahí. Los embocamos en el momento justo, no es fácil ganar acá así que estamos contentos”.

“Cuando nos fuimos en la previa era un poco calmar los ánimos, enterarse si había familiares o no es muy duro. No entendíamos lo que pasaba, cuando me explicaron los porqué era entendible, era intentar calmar y que pasen los minutos hasta que se pueda tranquilizar todo y poder volver. El árbitro y los jugadores brasileños lo entendieron”, agregó el entrenador.

Además el entrenador concluyó, “No sé si me sorprendió o no, pero es triste sobre todo de cara al mundo. Es muy triste que pasen estas cosas, no tienen nada que ver la hinchada argentina ni brasileña. Yo hubiera apartado a la gente de Argentina más arriba en una tribuna solo donde no tendrían contactos con los demás, no se hizo. El otro día la gente de Uruguay estaba en la tercera bandeja en la cancha de Boca y no pasaba nada. Confiamos que las cosas vayan por su cause normal y a veces no es así, hay que prevenir antes”.