Maracaná, el patio de la casa de Tagliafico

Batacazo y chau invicto. Luego de 64 encuentros sin conocer la derrota por Eliminatorias Sudamericanas, Argentina le cortó la buena marca que traía Brasil para un nuevo triunfo histórico en el Maracaná para imponerse por la mínima diferencia en el clásico sudamericano y cerrar el año en lo más alto de la tabla de posiciones con quince puntos para olvidarse de lo que fue el tropezón frente Uruguay en La Bombonera.

“Vamos a tocar, pero no mucho” había avisado, Lionel Scaloni en la conferencia previa al compromiso de anoche, uno de los cambios por el DT nacido en Pujato fue el ingreso de Marcos Acuña que se perdió el inicio de este camino rumbo a la próxima cita mundialista por una molestia física y reemplazó a Nicolás Tagliafico en el carril izquierdo de la defensa. Sin embargo, en una de las primeras ventanas por el entrenador campeón del mundo, Acuña dejo el campo y rápidamente, el ex Banfield en nuestro país se ubico en el sector zurdo de la cancha a los veinte minutos del segundo tiempo.

EN EL MUSEO. En la colección de Nicolás Tagliafico conquistó la Sudamericana 2017 y la Copa América 2021 en el Maracaná. Foto: Web

En la historia del nacido en Rafael Calzada, el actual hombre del Olympique Lyon de Francia tiene una conexión especial con este mítico estadio de Río de Janeiro y volvió a ser otro cotejo especial para el “3”. En la final de la Copa Sudamericana 2017, era el capitán de Independiente y en aquel triunfo del conjunto que era dirigido por Ariel Holan empató 1-1 ante Flamengo y terminó dando la vuelta olímpica por el 3-1 resultado global.

Durante este certamen disputó once compromisos y no anotó ningún gol en su cuenta personal. Pero, el destino hizo que el ex Banfield regrese a ese histórico lugar en julio de 2021 luego de 28 años de sequía, arrancó la era dorada de la Scaloneta y derrotó a la Canarinha en el último compromiso por el solitario grito de Ángel Di María.

En esta inolvidable Copa América, Tagliafico jugó cinco espectáculos (no convirtió ningún tanto) y entró en los últimos 27’ de juego en lugar de Giovani Lo Celso. El ex Ajax, entre otros en el Maracaná tiene un cariño especial por los resultados cosechados en este último tiempo.