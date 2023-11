Daniel Oldrá: "Será un partido muy abierto y sabemos que necesitamos ganar para entrar a la Copa"

Este domingo, desde las 21:30 horas, Godoy Cruz recibe a Boca Juniors en el Estadio Malvinas Argentinas en el marco de la última fecha de la Zona B, de la Copa de la Liga. El encuentro será clave para las aspiraciones de ambos equipos que buscarán la victoria para ingresar a la próxima Copa Libertadores.



El Tomba depende de sí mismo y, en caso de quedarse con los tres puntos, obtendrá la clasificación directa; mientras que el combinado de la Ribera está obligado a ganar aunque, deberá esperar que Rosario Central, Estudiantes y San Lorenzo no sumen puntos.



Al respecto, el entrenador del Expreso, Daniel Oldrá, habló este viernes con Equipo F de ESPN y contó cómo sienten sus dirigidos el enfrentamiento con el Xeneize: "Cuando enfrentamos a Boca, el jugador se predispone de otra forma. A veces por miedo, otras porque saben que si hacen el partido de su vida, le aparecen un montón de posibilidades. Esa es la gran realidad".



A continuación, explicó: "Nosotros hemos encontrado una regularidad. Hemos intentado jugar bien, dentro de lo posible, en todas las canchas. A veces, los otros equipos no nos han dejado pero, nos hemos acostumbrado a eso y no tenemos otra forma. Es la que mostramos día a día".



"Creemos que va ser un partido muy abierto, sabiendo que necesitamos ganar para entrar a la Copa y Boca también porque se termina el torneo y es la última fecha", manifestó.



Consultado sobre cúal es su objetivo y su futuro como entrenador del Tomba, sostuvo que no es el que tiene hoy: "Mi vida no pasa por ser entrenador de fútbol, lo mio ha sido estar con jugadores, buscar jugadores de inferiores, buscar en todo el país, en Uruguay, en Paraguay, esa siempre ha sido mi misión. Lo que pasa es que uno lo ha hecho esporádicamente (ser DT) y no es una cosa que uno siente que ama. Mi lugar pasa por otro lado".



Y agregó: "Por eso nunca he intentado irme. Sé cuáles son mis virtudes y mis defectos. Creo que lo mejor que tengo es la captación, llevo 21 años en esto desde que dejé de jugar al fútbol y me siento muy cómodo. Creo que esa es mi mejor virtud".



El Gato lleva nueve interinatos en Godoy Cruz y a pesar de ello, confesó que "sufre" cada vez que lo llaman para rescatar al equipo. "Si es por mí, termina el último partido y me voy, pero los que tengo atrás me van a querer matar. Son los primeros años del Loco Ibañez, de Nico Olmedo y de Franco. Ellos hoy ven todo maravillas pero uno sabe lo que es el fútbol argentino, súper competitivo, complicado", señaló.