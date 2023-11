Daniel Barrea: "Nos faltó tranquilidad"

En una jornada que prometía ser histórica, Godoy Cruz recibió a Boca anoche desde las 21:30 en el Malvinas Argentinas. El conjunto de Daniel Oldrá venía de empatar en cero ante Sarmiento de Junín en el Eva Perón y necesitaba conseguir una victoria para asegurar su clasificación a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Por su parte, el xeneize también tenía la obligación de ganar para seguir con chances mínimas de obtener el mismo cupo, pero pasaría a depender de otros resultados.

Frente a un marco espectacular, con público de ambas parcialidades y arbitraje de Nicolás Ramírez, el cotejo dio comienzo en la noche mendocina. El equipo de Mariano Herrón salió a buscarlo y rápidamente se encontró con un penal a favor: un remate de Saracchi se estrelló en el brazo de Daniel Barrea. Miguel Merentiel se hizo cargo y convirtió el primero, sellando la ley del ex. El tomba nunca pudo encontrar su juego y parecía que podía complicarse, pero una mala salida de Nicolás Figal le dejó el gol del empate a Hernán López Muñóz. Pero apenas 10 minutos después, el zaguero de Boca enmendó su error y marcó el tanto definitivo tras una floja marca del fondo de la bodega.

De esta manera, Godoy Cruz ya no depende de si mismo para clasificar a la Libertadores. Debe esperar que San Lorenzo y Estudiantes no ganen sus partidos. De todas formas, el expreso ya aseguró su participación en Sudamericana y espera rival para los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Después del partido, el delantero Daniel Barrea brindó declaraciones a los medios: "Quedamos con el sabor amargo, fue un partido parejo que pudo ser para cualquiera de los dos, pero a ellos se les dieron unas situaciones y las pudieron convertir”.

El cordobés analizó el juego de la bodega y habló sobre el penal: "Nos faltó tranquilidad, tener un poco más la pelota, por momentos también no se nos concretaron algunas situaciones que tuvimos, la mano que me rebota en la rodilla primero, pero son situaciones de mala suerte que se dan”.

Sobre lo que se avecina para el tomba: “Estamos contentos, siempre queremos más, hay que mirar para adelante y hacernos cargo de las situaciones que nos tocan ahora, que son Copa Sudamericana y los cuartos de final de la Copa de la Liga”.

El defensor Manuel Guillén, a préstamo desde River, también dialogó con los medios: "Un sabor amargo, creo que merecíamos un empate y por la jugada de pelota parada se lo llevaron ellos".

"Siempre positividad, con los chicos lo hablamos y hay que estar tranquilos que esto es paso a paso"

Finalmente, Hernán López Muñóz se refirió al festejo de su gol: "Festejé como Kennedy porque estaba molestando a mi mejor amigo que antes del partido me pidió que no lo haga enojar. Me vino a ver y le dije que lo iba a hacer enojar un poco"