Daniel Oldrá: “Estamos más vivos que nunca, lo vamos a intentar”

Después del duro golpe que significó volver a perder en el estadio provincial tras varios meses (la última derrota había sido en febrero pasado frente Estudiantes), Daniel Oldrá habló en la tradicional conferencia de prensa: “No me gusta hablar de los árbitros, saquen las conclusiones ustedes. Ya perdimos y a llorar al calvario, no es mi esencia no lo he hecho nunca” empezó diciendo, el DT en Godoy Cruz en dialogo con los periodistas presentes. Luego en otra línea, el Gato dio su análisis sobre como vio el cotejo: “El primer tiempo fue bueno, el segundo no fue tan bueno esa es la realidad. En el primero perdonamos mucho y en una jugada de pelota parada, nos terminaron hicieron el gol. Estaban parejo hasta que nos volvieron hacer un nuevo gol de pelota parada” continúo diciendo, el director técnico del club de calle Balcarce.

Sin embargo, cuando asumió allá por abril tras el alejamiento de Diego Flores era todo preocupación en los pasillos de la Bodega porque estaba cerca de la zona roja del descenso y hoy está clasificado a los playoffs de la Copa de la Liga: “Por supuesto que hicieron un gran torneo, no puedo decir nada. Cuando agarrábamos era imaginable, donde estamos. No me creo conformar con estos, en los últimos dos compromisos nos tocó empatar y perder” además, se refirió a la chance de haber abrochar el pasaje a la próxima Copa Libertadores: “Tenemos otras posibilidades de estas instancias que se van a jugar ahora y intentaremos por ahí, al lugar que hemos soñado. Este plantel desde noviembre viene trabajando para llegar al objetivo principal”.

Por último, Oldrá se lo notó fastidioso por la derrota: “No me gusta perder, claro que estoy triste porque me hubiera gustado ganar. No me gusta perder esa es la realidad sea Boca, River, el que sea. Si, el primer tiempo hubiéramos concretado una de las que tuvimos, hubiera sido otro encuentro. Mañana (por hoy) poner los pies sobre la tierra y pensar en lo que viene” concluyó, el entrenador del Expreso. Hasta el momento los posibles rivales del Tomba en la llave de los cuartos de final son Rosario Central o Banfield, este último está picando en punta.