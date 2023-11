Lo tiene de hijo: López Muñoz y un nuevo grito especial frente al Xeneize

Sin dudas es uno de los hombres más desequilibrantes en los últimos metros de la cancha, Hernán López Muñoz es un jugador clave en la columna vertebral de Daniel Oldrá cada vez que estuvo ausente, Godoy Cruz lo sintió más de la cuenta y una prueba de esto fue el empate en la séptima fecha contra Instituto (1-1) en el Malvinas Argentinas. Después de unos extensos nueve meses, el club de calle Balcarce volvió a perder en el estadio provincial, en esta ocasión frente Boca y aún no puede asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores, en el momento de duda del equipo conducido por Oldrá, el talentoso flotó la lampara a los diez minutos del complemento.

Luego de avisar en el primer tiempo, el surgido en las inferiores de River Plate falló en los últimos metros y la pelota tocó la red del lado que no suma, en el inicio del segundo tiempo, Nicolás Figal quiso salir jugando del fondo y el ex defensor de Independiente se la regaló al mediocampista creativo. El volante creativo aceleró unos metros y sacudió de media distancia para vencer la resistencia de Sergio Romero, a pesar del esfuerzo del ex arquero de la Selección Argentina nada pudo hacer ante el potente disparo fuerte abajo cerca del palo diestro.

¡ERROR DE FIGAL Y GOL DE LÓPEZ MUÑOZ! Lo empata Godoy Cruz 1-1 ante Boca en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/e3YmZQbZ7r — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2023

Ahora, sí los miles de hinchas del Bodeguero en la tribuna: “Gooooooooooooool” tras quedarse con el grito en la boca por las situaciones desperdiciada en el primer tiempo porque también tuvo una clara en los pies de Tomás Conechny provocando la buena volada de Chiquito Romero. “¿El festejo fue a lo Kennedy? Si, porque estaba molestando a mi mejor amigo que antes del partido me estaba pidiendo que no lo haga enojar y me vino a ver. Quedó ahí. Fue para molestarlo porque es re contra bostero” confesó el pariente del eterno Diego Armando Maradona al referirse el motivo de su ceremonia en declaraciones con ESPN.

Sin embargo, en la goleada histórica (4-0) en junio pasado en el Malvinas, el “10” cerca del cierre del primer tiempo fue el autor del 2-0 transitorio ante el club de la Ribera y luego de una buena jugada individual de Tadeo Allende por el sector derecho, el ex Instituto se anticipó de arriba a Figal y mandó un centro buscapié. Salomón Rodríguez lejos de ser egoísta, el uruguayo la dejo pasar para el arribo en soledad por el medio de López Muñoz y el “8” en aquel entonces definió al medio de los tres postes de Romero para encaminar un triunfo inolvidable por la fecha 21 de la pasada Liga Profesional.