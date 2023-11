El Faraón afuera de la cita en La Pedreda

Después de conocerse oficialmente que el equipo conducido por Daniel Oldrá compró el 70% del pase de Federico Rasmussen, el defensor firmó contrato hasta finales de 2026 y fue una buena noticia en todos los pasillos de calle Balcarce pensando en lo que se viene seguirá siendo uno de los referentes en el modelo 2024. Esta noticia se dio en la previa al partido del domingo ante Boca Juniors en el Malvinas Argentinas, el ex Sarmiento volvió a ser titular y cerca del cierre de la noche en el estadio provincial explotó en una de las últimas jugadas del encuentro.

¿Qué paso? con toda la carne al asador, el Bodeguero se había adelantado en búsqueda del milagroso empate y luego de una serie de rebote en la aérea defendida por Sergio Romero,, el ex arquero de Manchester United atrapó con suspenso una pelota que quemaba en el aérea y le impidió el gol de arremetida al ex futbolista con pasado en la Selección Argentina Sub 17, hubo varias discusiones entre los hombres del Tomba y del elenco dirigido interinamente por Mariano Herrón. En el medio se encontraba, el nacido en Coronel Dorrego tras ser avisado en reiteradas oportunidades por Nicolás Ramírez, el árbitro del cotejo, finalmente el juez se cansó y le mostró la cartulina amarilla al “23”.

De esta manera, el ex Atlante entre otros llegó a la quinta en esta Copa de la Liga y será una perdida sensible en la columna vertebral de Oldrá de cara al duelo por los cuartos de final contra Banfield este sábado desde las 21:30 en el estadio Único de Villa Mercedes. Las anteriores amonestaciones del Faraón habían sido frente Defensa y Justicia, Racing, Tigre y Platense respectivamente. Rasmussen se perderá el tercer compromiso en esta era del Gato en la dirección técnica y sin dudas será una baja clave debido a que en este último tiempo es uno de los jugadores más regular en la última línea, en el hipotético caso que el Expreso avance a la próxima instancia podrá estar presente.