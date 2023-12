Diego Rodríguez: "Se nos vienen cosas importantes. Para llegar al último partido, que queremos todos, hay que trabajar y estar tranquilos"

Este sábado a partir de las 21:30 Godoy Cruz se juega el pase a la semifinal de la Copa de la Liga Profesional ante Banfield en el estadio La Pedrera, ubicado en Villa Mercedes- San Luís.

En diálogo con Ídolos y Anónimos, Diego "Ruso" Rodríguez declaró en relación al encuentro que se viene: "Estoy con tranquilidad. Creo que hay que tomarlo así. Se nos vienen cosas importantes. Para llegar al último partido, que queremos todos, hay que trabajar y estar tranquilos".

"Sabemos que Banfield es un equipo muy duro. Tenemos que tomar nuestros recaudos, no volvernos locos. Hay que trabajarlo" declaró acerca del rival que se clasificó a cuartos de final ubicando la tercera posición en la Zona A.

Sobre la chance que aún existe para que el Bodeguero se clasifique a la Copa Libertadores (que Godoy Cruz, River o Rosario Central se consagren campeón de la Copa de la Liga), el capitán expresó, "La ilusión que teníamos era estar dentro de una copa internacional. Hoy estamos adentro ( Copa Sudamericana) y expectantes por la Copa Libertadores. Siempre nos levantamos en los momentos duros".

Con respecto al cariño del hincha de Godoy Cruz, "No sé como se dió, ni cuando, desde el primer día sentí mucho cariño de la gente del Tomba. Hoy me cruzo a chicos con la camiseta con el 50 atrás y es impagable"⁣ afirmó el arquero.

Además el "Ruso" dijo, "Nosotros desde atrás, tratamos de darle seguridad y confianza a los chicos que están adelante. Es nuestro papel. Creo que este año los chicos del club han crecido un montón. " ⁣

Por último, Rodriguez hizo referencia a su mensaje de apoyo hacia Jeremías Florentín, arquero de la Selección Sub 17 quien recibió insultos tras la caída del equipo por penales en la Semifinal en el Mundial "Estábamos mirando el partido de la Selección Argentina y vi muchas agresiones hacia Florentín. No me gustan esos mensajes, los arqueros debemos dar una palabra de aliento en estos momentos".

La palabra de Pier Barrios

También en diálogo con Ídolos y Anónimos el defensor del Tomba comenzó sus declaraciones diciendo, "Estoy muy contento con las cosas que hicimos. Sacamos al club de una situación complicada y eso es muy gratificante. Hoy el presente es otro." ⁣

En cuanto a la caída en el último partido ante el Xeneize y el préximo compromiso ante el Taladro el futbolista de 33 años dijo "Con Boca no fue el partido que esperábamos. Dimos vuelta la página y ya estamos pensando en Banfield. Es muy importante lo que podamos hacer nosotros, va a ser un partido muy trabado y peleado."⁣

"Este equipo generó una identidad y una esencia que hace que el equipo le pelea de igual a igual a cualquier equipo. Estamos tranquilos, no somos el equipo del otro día, somos el de todo el año. Desde que llegue la gente y el club me hicieron sentir muy cómodos. Nosotros respetamos al hincha y a la institución, es un sentimiento recíproco y es muy lindo", afirmó Barrios.

Sobre la posibilidad de consagrarse con el Bodeguero, el cordobés aseguró "Hoy cualquiera le gana a cualquiera, todos vamos a estar motivados. Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros. Tenemos muchas chances de hacer historia".

Para cerrar Pier, expresó "Tengo contrato hasta diciembre del año que viene. Ojalá pueda quedarme mucho tiempo más en el club".