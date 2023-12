¡Es tiempo de revancha, Tomba!

Atrás ya quedó la bronca de la derrota del domingo pasado, ahora Godoy Cruz dio vuelta rápidamente la pagina y sabe que está a tres encuentros de dar por primera vez una vuelta olímpica, los hinchas, dirigentes, cuerpo técnico y los propios futbolistas están ilusionados que este sea su semestre, estos son algunos de los condimentos por el cual se espera un buen marco de gente este sábado en La Pedreda. En la próxima estación del equipo conducido por Daniel Oldrá se enfrenta al siempre complicado Banfield por el cuadro de los ocho mejores, en un vibrante cotejo que será a todo o nada en el hipotético caso de quedar empatados en tiempo regular se define al segundo semifinalista mediante la tanda de penales.

LO BAJARON. En el Clausura 2011, Saúl Laverni y compañía no quisieron que el Tomba pelee ese campeonato. Foto: Web

A lo largo de la historia, estos dos elencos tienen en sus anteriores compromisos algún choque que definió un torneo o de eliminación directa. Uno de lo más recordados en el Torneo Clausura 2011, el equipo que era dirigido por el uruguayo Jorge Da Silva ganando en el Florencio Sola se trepaba a la punta en soledad, hasta que jugué Vélez Sarsfield.

Aquella noche, Saúl Laverni tuvo una pésima labor, el ex colegiado no sancionó un golazo ilícito de Diego Villar y no marcó dos penales, uno de ellos a Álvaro Navarro en los últimos minutos. Ah, como si esto fuera poco, echo por “exceso verbal” a Leonardo Sigali, fue empate 1-1 y al Bodeguero le quitaron una inmejorable chance de mirar a todos desde arriba.

DE NO CREER. Pol Fernández y sus compañeros se agarran la cabeza tras la salvada milagrosa de Sporle. Foto: Web

Sin embargo, en la histórica Superliga 2017/18, los muchachos de Diego Dabove pelearon hasta las últimas fechas con Boca Juniors por el capítulo 24 nuevamente en el Sola. Cerca del cierre de la noche, el eterno, Santiago “Morro” García definía por encima de Mauricio Arboleda, cuando todos estaban por gritar el golazo del delantero charrúa en la línea apareció Adrián Sporle.

A pesar que el Tomba lucho hasta el final, esa inolvidable campaña quedó solamente a dos puntos de igualar la línea de la institución de la Ribera. Por último, hace un año atrás justamente en San Luis, en este caso en el Juan Gilberto Funes se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En una serie bastante pareja, empataron 1-1 en tiempo regular y en los disparos desde los doce pasos, el elenco que era conducido por el binomio Sergio Gómez-Favio Orsi cayó 3-1 se topo con la formidable figura de Facundo Cambeses. Aunque no son todas malas para Godoy Cruz, en su retornó a la máxima categoría en 2008 en inicio del Apertura de ese año dio el golpe y venció 2-1 al Taladro en el “Lencho” Sola por el duplicado de Jairo Castillo.